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Зеленский увидел в разговоре Байдена-Путина победу Украины

Среда, 8 декабря 2021, 15:36
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что считает позитивом разговор президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Источник: Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем

Прямая речь Зеленского: "В целом, я считаю, что это положительно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я хотел бы прокомментировать завтра после разговора с президентом Соединенных Штатов".

Детали: По словам Зеленского, "победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину, наш суверенитет и независимость".

Прямая речь президента: "Самое главное, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании войны на востоке нашего государства. Мне кажется, что это самое главное".

Детали: Зеленский добавил, что у него будет разговор с Байденом по телефону.

Что было раньше: 8 декабря в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что пока не комментируют разговор президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина и ждет разговора украинского и американского лидеров.

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Предыстория:

  • 7  декабря состоялись переговоры Байдена и Путина. Они продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.
  • Путин заявил Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории.
  • В США заявили, что Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийБайденПутин
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