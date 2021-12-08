Из-за погоды в Киеве городской транспорт курсирует, не соблюдая расписание
Из-за ухудшения погодных условий наземный транспорт в городе курсирует без соблюдения расписания.
Источник: telegram-канал "Киевпасстранса", сайт Киевской городской государственной администрации
Детали: В сообщении указано, что на электротранспорте введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения графика движения).
8 и 9 декабря в Киеве ожидают гололедицу на дорогах, налипание мокрого снега и туман с ухудшением видимости до 200 м.
Коммунальщики сообщают о 131 единице спецтехники, обрабатывающих дороги Киева противогололедными средствами.
Городские власти призывают водителей сохранять бдительность, снижать скорость и сохранять безопасную дистанцию с другими автомобилями.
В местах возможных подтоплений дежурят гидрологические службы города. Кроме того, в тоннеле по улице Елены Телиги на Дорогожичах выполняют профилактические работы по проверке насосов и дополнительной очистке ливнеходов.
Предыстория:
- Синоптики объявили в Киеве первый (желтый) уровень опасности из-за гололеда.
- В четверг 9 декабря в Киеве прогнозировали гололедицу и значительные осадки с температурой около 0° днем.