Из-за погоды в Киеве городской транспорт курсирует, не соблюдая расписание

Из-за ухудшения погодных условий наземный транспорт в городе курсирует без соблюдения расписания.

Источник: telegram-канал "Киевпасстранса", сайт Киевской городской государственной администрации

Детали: В сообщении указано, что на электротранспорте введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения графика движения).

8 и 9 декабря в Киеве ожидают гололедицу на дорогах, налипание мокрого снега и туман с ухудшением видимости до 200 м.

Коммунальщики сообщают о 131 единице спецтехники, обрабатывающих дороги Киева противогололедными средствами.

Городские власти призывают водителей сохранять бдительность, снижать скорость и сохранять безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями.

В местах возможных подтоплений дежурят гидрологические службы города. Кроме того, в тоннеле по улице Елены Телиги на Дорогожичах выполняют профилактические работы по проверке насосов и дополнительной очистке ливнеходов.

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