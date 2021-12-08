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Британия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае

Среда, 8 декабря 2021, 17:48
Борис Джонсон в Лондоне 8 декабря 2021 года. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что Великобритания фактически присоединится к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Источник: Reuters со ссылкой на выступление Джонсона в парламенте

Прямая речь: "Мы фактически присоединимся к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр в Пекине, ни один британский министр или должностное лицо не будет присутствовать.

Я лично не считаю, что бойкоты спортивных событий уместны, и это остается политикой британского правительства".

Предыстория: 

  • 6 декабря Соединенные Штаты заявили, что их чиновники будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за преступлений в сфере прав человека в Китае.
  • 8 декабря к дипломатическому бойкоту присоединилась Австралия.

Украинская правда
Темы: БританияспортОлимпиадаКитай
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