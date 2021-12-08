Британия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае
Среда, 8 декабря 2021, 16:48
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что Великобритания фактически присоединится к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Источник: Reuters со ссылкой на выступление Джонсона в парламенте
Прямая речь: "Мы фактически присоединимся к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр в Пекине, ни один британский министр или должностное лицо не будет присутствовать.
Я лично не считаю, что бойкоты спортивных событий уместны, и это остается политикой британского правительства".
Предыстория:
- 6 декабря Соединенные Штаты заявили, что их чиновники будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за преступлений в сфере прав человека в Китае.
- 8 декабря к дипломатическому бойкоту присоединилась Австралия.
Украинская правда