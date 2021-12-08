Британия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае

Борис Джонсон в Лондоне 8 декабря 2021 года. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что Великобритания фактически присоединится к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Источник: Reuters со ссылкой на выступление Джонсона в парламенте

Прямая речь: "Мы фактически присоединимся к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр в Пекине, ни один британский министр или должностное лицо не будет присутствовать.

Я лично не считаю, что бойкоты спортивных событий уместны, и это остается политикой британского правительства".

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