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Российские боевики стреляли возле Нью-Йорка и Новоалександровки

Среда, 8 декабря 2021, 17:58
Фото: пресс-центр ООС

Российские боевики с начала суток дважды обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Российские незаконные формирования вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия в направлении Нью-Йорка и Новоалександровки.

Что было раньше: В вторник 7 декабря российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассевойнаДонбассООС
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