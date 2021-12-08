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Зеленский не платил за помещение для прессмарафона: оно принадлежит куратору "Великого будівництва"

Среда, 8 декабря 2021, 18:08

Офис президента и Государственное управление делами не оплачивали использование помещения, в котором Владимир Зеленский проводил прессмарафон. Его совладельцем является куратора программы "Большая стройка" Юрий Голик.

Источник: ответы ведомств на запросы УП

Детали: Офис президента ответил, что занимался только приглашением журналистов и порядком их общения с Зеленским.

При этом все административные мероприятия по организации прессмарафона осуществляло Государственное управление делами.

В то же время, в Госуправлении сказали, что документы на оплату услуг по организации и проведению встречи к ним не поступали, и, соответственно, оплата не производилась.

Справка: 26 ноября президент провел прессмарафон. Зеленский общался с журналистами в пространстве Creative State Arsenal, предоставляющем помещение в аренду. Совладельцами пространства являются бизнесмены Илья Кенингштейн и Юрий Голик.

Последний является консультантом Офиса президента в проекте "Велике будівництво" по ремонту дорог. При этом финансирование Укравтодора на 2022 год достигло рекордных 125 миллиардов гривен.

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Соня Лукашова, УП
Темы: Офис президентаЗеленский
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