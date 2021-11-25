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В Офисе президента объявили список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Зеленского

Четверг, 25 ноября 2021, 23:02
Скриншот трансляции пресс-марафона Зеленского в 2019 году

Спикер президента Сергей Никифоров обнародовал перечень медиа, которые пригласили на пресс-марафон 26 ноября.

Источник: facebook-страница Никифирова

Дословно: "Коллеги, очень рад, что пресс-марафон Владимира Зеленского вызвал такой ажиотаж. К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или "Киев фуд маркета" количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора.

В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами".

Детали: Весь перечень украинских и международных СМИ, приглашенных на прессмарафон президента:

  • Liga.net
  • РБК Украина
  • 24 канал
  • Свобода слова Савика Шустера
  • Украинские новости
  • Интерфакс Украина
  • Обозреватель
  • 1+1
  • 5 канал
  • Reuters
  • Deutsche Welle
  • ДОМ
  • УНИАН
  • Укринформ
  • ТРК Украина
  • AFP
  • Цензор.нет
  • Bloomberg
  • Радио Свобода
  • КП в Украине
  • Украинская правда
  • Бабель
  • СТВ
  • Фокус
  • Корреспондент
  • НВ
  • Интер
  • Forbes Украина
  • ICTV
  • LB.ua
  • UA: Перший
  • BBC

Что было раньше: Днем 25 ноября в Офисе президента неожиданно сообщили, что президент проведет пресс-марафон в 12 часов 26 ноября, на котором ответит на вопросы журналистов. Он состоится в заведении Creative States возле станции метро Арсенальная.

Украинская правда
Темы: Офис президентаЗеленскиймедиа
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