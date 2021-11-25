В Офисе президента объявили список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Зеленского
Спикер президента Сергей Никифоров обнародовал перечень медиа, которые пригласили на пресс-марафон 26 ноября.
Источник: facebook-страница Никифирова
Дословно: "Коллеги, очень рад, что пресс-марафон Владимира Зеленского вызвал такой ажиотаж. К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или "Киев фуд маркета" количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора.
В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами".
Детали: Весь перечень украинских и международных СМИ, приглашенных на прессмарафон президента:
- Liga.net
- РБК Украина
- 24 канал
- Свобода слова Савика Шустера
- Украинские новости
- Интерфакс Украина
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНИАН
- Укринформ
- ТРК Украина
- AFP
- Цензор.нет
- Bloomberg
- Радио Свобода
- КП в Украине
- Украинская правда
- Бабель
- СТВ
- Фокус
- Корреспондент
- НВ
- Интер
- Forbes Украина
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC
Что было раньше: Днем 25 ноября в Офисе президента неожиданно сообщили, что президент проведет пресс-марафон в 12 часов 26 ноября, на котором ответит на вопросы журналистов. Он состоится в заведении Creative States возле станции метро Арсенальная.