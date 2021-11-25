В Офисе президента объявили список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Зеленского

Спикер президента Сергей Никифоров обнародовал перечень медиа, которые пригласили на пресс-марафон 26 ноября.

Источник: facebook-страница Никифирова

Дословно: "Коллеги, очень рад, что пресс-марафон Владимира Зеленского вызвал такой ажиотаж. К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или "Киев фуд маркета" количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора.

В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами".

Детали: Весь перечень украинских и международных СМИ, приглашенных на прессмарафон президента:

Liga.net

РБК Украина

24 канал

Свобода слова Савика Шустера

Украинские новости

Интерфакс Украина

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНИАН

Укринформ

ТРК Украина

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радио Свобода

КП в Украине

Украинская правда

Бабель

СТВ

Фокус

Корреспондент

НВ

Интер

Forbes Украина

ICTV

LB.ua

UA: Перший

BBC

Что было раньше: Днем 25 ноября в Офисе президента неожиданно сообщили, что президент проведет пресс-марафон в 12 часов 26 ноября, на котором ответит на вопросы журналистов. Он состоится в заведении Creative States возле станции метро Арсенальная.