Россия не разрешила Гааге допрашивать российского офицера по делу MH17

Суд в Гааге, рассматривающий дело об уничтожении малазийского боинга рейса МН17, сообщил, что Россия отказала в допросе командира 53-й зенитной бригады в Курске Сергея Мучкаева.

Источник: председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс во время слушания 8 декабря, которого цитирует "Суспільне"

Детали: По словам судьи, РФ отметила, что согласно Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, государство вправе отказать в таком опросе, если это может помешать государственным интересам.

Российские власти сослались на то, что Мучкаеву запрещено задавать вопросы по военной информации, так как это может привести к раскрытию этой информации, что в свою очередь может нанести ущерб интересам РФ.

Прямая речь Стейнгаюса: "Соответствующий запрос о возможности опросить Сергея Мучкаева снова был направлен 3 ноября. Ответ поступил 3 декабря. Российская сторона отказала в возможности опросить Сергея Мучкаева…

Таким образом, следователь судья пришел к выводу, что опрос Мучкаева невозможен, поэтому на этом дополнительное расследование завершено".

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