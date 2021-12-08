Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия не разрешила Гааге допрашивать российского офицера по делу MH17

Среда, 8 декабря 2021, 19:47
Россия не разрешила Гааге допрашивать российского офицера по делу MH17
КОРПУС СБИТОГО БОЕВИКАМИ НА ДОНБАССЕ САМОЛЕТА РЕЙСА MH17, ФОТО GETTY IMAGES

Суд в Гааге, рассматривающий дело об уничтожении малазийского боинга рейса МН17, сообщил, что Россия отказала в допросе командира 53-й зенитной бригады в Курске Сергея Мучкаева.

Источник: председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс во время слушания 8 декабря, которого цитирует "Суспільне"

Детали: По словам судьи, РФ отметила, что согласно Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, государство вправе отказать в таком опросе, если это может помешать государственным интересам.

Российские власти сослались на то, что Мучкаеву запрещено задавать вопросы по военной информации, так как это может привести к раскрытию этой информации, что в свою очередь может нанести ущерб интересам РФ.

Прямая речь Стейнгаюса: "Соответствующий запрос о возможности опросить Сергея Мучкаева снова был направлен 3 ноября. Ответ поступил 3 декабря. Российская сторона отказала в возможности опросить Сергея Мучкаева…

Таким образом, следователь судья пришел к выводу, что опрос Мучкаева невозможен, поэтому на этом дополнительное расследование завершено".

Читайте также: Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17

"Украинская правда" в Threads

Темы: MH17Гаагский трибуналРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
MH17
МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина
В Нидерландах предлагали выслать посла РФ из-за причастности Путина к сбиванию MH17, премьер отказался
Расследование MH17: Путин принял решение о передаче ЗРК "Бук", которым сбили самолет
Последние новости
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
Все новости...
Реклама: