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Верещук предлагает повысить стипендию до 6,5 тысяч студентам с оккупированных территорий

Среда, 8 декабря 2021, 23:37
ИРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО ИЗ ЕЕ FACEBOOK

Минреинтеграции предложило Кабинету министров повысить стипендию до 6500 гривен всем студентам, приехавшим из оккупированных Россией Крыма и Донбасса для обучения в украинских университетах.

Источник: глава министерства Ирина Верещук в эфире радио "Крым.Реалии"

Прямая речь Верещук: "Мы предложили, и я надеюсь, меня поддержат коллеги из правительства, и я даже не сомневаюсь, что меня поддержат и премьер, и президент, увеличить стипендию.

Она должна быть повышена. Всем студентам, приехавшим с оккупированных территорий до 6,5 тысячи.

Я искренне надеюсь, что это немного поможет.

Мы сейчас отслеживаем, что уменьшается количество абитуриентов. Незначительно, если говорить о Крыме, то всего на 60 меньше, чем в прошлом году, но это тоже основание считать, что нужно что-то делать и что-то менять.

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Роман Петренко, УП
Темы: МВОТВерещукстудентыОРДЛОКрым
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