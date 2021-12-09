Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин хочет ввести наказание за отрицание агрессии России политиками

Четверг, 9 декабря 2021, 12:37
Кабмин хочет ввести наказание за отрицание агрессии России политиками
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

Кабинет министров будет инициировать введение наказания для политиков за публичное отрицание агрессии России против Украины.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря

Прямая речь Шмыгаля: "Два правительственных законопроекта, касающихся национальной безопасности нашего государства. Речь идет об ужесточении ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии России против Украины. Все наши и иностранные политики, рассказывающие о якобы гражданской войне в Украине, о неукраинском Крыме должны нести ответственность.

Это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору. К сожалению, даже на 8-м году войны в Украине находятся политики, которые этого не понимают. Поэтому будем предлагать изменения в Административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии Российской Федерации против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий.

Закон будет касаться именно политических деятелей. Уверен, что Верховная Рада поддержит такую ​​инициативу".

Детали: Члены правительства поддержали два законопроекта, которые предусматривают изменения в административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины и попытки легитимизировать оккупацию Крыма и востока Украины.

Напомним: На днях городской глава Полтавы Александр Мамай заявил на телевидении, что на территории Украины "идет брат на брата", хотя "воюют две сверхдержавы – это США и Россия".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровзаконодательствовойнаоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
Все новости...
Реклама: