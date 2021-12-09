Кабмин хочет ввести наказание за отрицание агрессии России политиками

Кабинет министров будет инициировать введение наказания для политиков за публичное отрицание агрессии России против Украины.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря

Прямая речь Шмыгаля: "Два правительственных законопроекта, касающихся национальной безопасности нашего государства. Речь идет об ужесточении ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии России против Украины. Все наши и иностранные политики, рассказывающие о якобы гражданской войне в Украине, о неукраинском Крыме должны нести ответственность.

Это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору. К сожалению, даже на 8-м году войны в Украине находятся политики, которые этого не понимают. Поэтому будем предлагать изменения в Административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии Российской Федерации против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий.

Закон будет касаться именно политических деятелей. Уверен, что Верховная Рада поддержит такую ​​инициативу".

Детали: Члены правительства поддержали два законопроекта, которые предусматривают изменения в административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины и попытки легитимизировать оккупацию Крыма и востока Украины.

Напомним: На днях городской глава Полтавы Александр Мамай заявил на телевидении, что на территории Украины "идет брат на брата", хотя "воюют две сверхдержавы – это США и Россия".