Кабмин хочет ввести наказание за отрицание агрессии России политиками
Кабинет министров будет инициировать введение наказания для политиков за публичное отрицание агрессии России против Украины.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря
Прямая речь Шмыгаля: "Два правительственных законопроекта, касающихся национальной безопасности нашего государства. Речь идет об ужесточении ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии России против Украины. Все наши и иностранные политики, рассказывающие о якобы гражданской войне в Украине, о неукраинском Крыме должны нести ответственность.
Это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору. К сожалению, даже на 8-м году войны в Украине находятся политики, которые этого не понимают. Поэтому будем предлагать изменения в Административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии Российской Федерации против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий.
Закон будет касаться именно политических деятелей. Уверен, что Верховная Рада поддержит такую инициативу".
Детали: Члены правительства поддержали два законопроекта, которые предусматривают изменения в административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины и попытки легитимизировать оккупацию Крыма и востока Украины.
Напомним: На днях городской глава Полтавы Александр Мамай заявил на телевидении, что на территории Украины "идет брат на брата", хотя "воюют две сверхдержавы – это США и Россия".