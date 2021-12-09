Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмин хочет ввести наказание за отрицание агрессии России политиками

Четверг, 9 декабря 2021, 13:37
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

Кабинет министров будет инициировать введение наказания для политиков за публичное отрицание агрессии России против Украины.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря

Прямая речь Шмыгаля: "Два правительственных законопроекта, касающихся национальной безопасности нашего государства. Речь идет об ужесточении ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии России против Украины. Все наши и иностранные политики, рассказывающие о якобы гражданской войне в Украине, о неукраинском Крыме должны нести ответственность.

Это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору. К сожалению, даже на 8-м году войны в Украине находятся политики, которые этого не понимают. Поэтому будем предлагать изменения в Административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии Российской Федерации против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий.

Закон будет касаться именно политических деятелей. Уверен, что Верховная Рада поддержит такую ​​инициативу".

Детали: Члены правительства поддержали два законопроекта, которые предусматривают изменения в административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины и попытки легитимизировать оккупацию Крыма и востока Украины.

Напомним: На днях городской глава Полтавы Александр Мамай заявил на телевидении, что на территории Украины "идет брат на брата", хотя "воюют две сверхдержавы – это США и Россия".

Алена Рощенко, УП
Темы: Кабинет министровзаконодательствовойнаоккупацияРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден о серии торнадо: Одна из крупнейших вспышек в истории США

Помощница госсекретаря США едет в Киев и Москву

Грузия отклонила как неприемлемое требование РФ об остановке расширения НАТО

Торнадо в США: десятки погибших, разрушенные дома

Гогилашвили извинился за "эмоциональность"

видеоРоссийскую певицу не пустили в Украину – незаконно ездила в Крым

Все новости...
Кабинет министров
Чтобы получить "тысячу Зеленского" до Нового года, необходимо подать заявку до 29 декабря
Украина и Хорватия подписали пять совместных документов
"Карантинные" 8 тысяч: Кабмин выплатит недополученные деньги ошибшимся с реквизитами
Последние новости
01:54
Первые случаи "Омикрона" обнаружили в Турции
00:53
На складе "ХАМАС" в лагере в Ливане прогремел взрыв
23:55
Байден о серии торнадо: Одна из крупнейших вспышек в истории США
22:51
G7 "абсолютно едина" в вопросе последствий вторжения РФ в Украину – чиновница США
22:25
Всемирный банк выделил Украине на вакцинацию против Covid 150 млн долларов
22:09
Заморская территория Франции проведет финальный референдум о независимости
21:19
США дали гарантии, что не будут навязывать "особый статус" Донбасса – Арестович
20:36
Более 40 тысяч человек вышли в Вене против обязательной вакцинации и локдауна
20:16
Помощница госсекретаря США едет в Киев и Москву
19:42
Арестович считает, что спас Бутусову жизнь: Никакой благодарности
Все новости...