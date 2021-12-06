Мэр Полтавы заявил, что в Украине воюют США и РФ, а также брат с братом
Мэр Полтавы Александр Мамай в эфире телеканала "НАШ" заявил, что на территории Украины воюют США и Россия, а российско-украинскую войну назвал братоубийственной.
Источник: Мамай в эфире телеканала "НАШ"
Прямая речь: "Очень много, общаясь с жителями нашего города, еще больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения в отношении политики.
Мне кажется, что у нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – это США и Россия.
Обидно, что идет брат на брата".
Детали: При этом Мамай отметил, что украинская молодежь стала более патриотической.
Справка: Владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев является лидером политической партии "Наши", которая имеет пророссийские взгляды.
В свое время Мураев был владельцем телеканала "NewsOne" и членом партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, которая впоследствии объединилась с партией Виктора Медведчука и стала партией "Оппозиционная платформа – За жизнь".
В октябре 2018 года "NewsOne" купил Тарас Козак, близкий соратник Медведчука. Перед продажей телеканала Мураев вышел из партии "За жизнь".
В ноябре 2018 года он создал телеканал "Наш".
Предыстория:
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" за трансляцию телепередачи с гостем студии – экс-нардепом и главой Коммунистической партии Украины Петром Симоненко.
- Также Нацсовет хочет отменить лицензию телеканала НАШ за "скабеевщину".