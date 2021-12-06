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Мэр Полтавы заявил, что в Украине воюют США и РФ, а также брат с братом

Понедельник, 6 декабря 2021, 12:01
фото: FB Александра Мамая

Мэр Полтавы Александр Мамай в эфире телеканала "НАШ" заявил, что на территории Украины воюют США и Россия, а российско-украинскую войну назвал братоубийственной.

Источник: Мамай в эфире телеканала "НАШ"

Прямая речь: "Очень много, общаясь с жителями нашего города, еще больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения в отношении политики.

Мне кажется, что у нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – это США и Россия.

Обидно, что идет брат на брата".

Детали: При этом Мамай отметил, что украинская молодежь стала более патриотической.

Справка: Владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев является лидером политической партии "Наши", которая имеет пророссийские взгляды.

В свое время Мураев был владельцем телеканала "NewsOne" и членом партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, которая впоследствии объединилась с партией Виктора Медведчука и стала партией "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В октябре 2018 года "NewsOne" купил Тарас Козак, близкий соратник Медведчука. Перед продажей телеканала Мураев вышел из партии "За жизнь".

В ноябре 2018 года он создал телеканал "Наш".

Предыстория:

  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" за трансляцию телепередачи с гостем студии – экс-нардепом и главой Коммунистической партии Украины Петром Симоненко.
  • Также Нацсовет хочет отменить лицензию телеканала НАШ за "скабеевщину".

Темы: ПолтаваРосcияУкраинавойнаООС
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