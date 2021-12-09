В Украине с пятницы запретят одноразовые пластиковые пакеты

С 10 декабря вступает в действие закон, запрещающий использование одноразовых пластиковых пакетов.

Источник: закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины"

Детали: На первом этапе запрет будет касаться распространения тонких и сверхтонких пластиковых пакетов в супермаркетах, аптеках, заведениях питания.

Речь идет о пакетах с толщиной стенок более 50 микрометров. Именно в них покупатели обычно складывают приобретенные товары (выдерживают вес свыше 7 кг).

С началом действия ограничений полиэтиленовые пакеты как средство упаковки товара полностью не исчезнут. В магазинах можно будет использовать сверхтонкие пластиковые пакеты (толщина стенок до 15 микрометров), в которые покупатели обычно набирают овощи и фрукты.

Закон также разрешает использовать биоразлагаемые или экологические пакеты, изготовленные из картофельного или кукурузного крахмала.

С 10 марта 2022 года вступит в силу запрет на использование в торговле тонких (толщина стенок 15-50 микрометров), оксоразлагаемых (содержащие добавки, благодаря которым быстрее распадаются на микропластик) и сверхтонких пластиковых пакетов.

Приобрести их можно будет только для личных целей по установленным правительством ценам.

С марта 2022 года в торговле будет разрешено использовать биоразлагаемые пакеты.

Доступными останутся сверхтонкие пакеты, но только как производственная упаковка и только определенного размера (ширина до 22,5 см, глубина – до 34,5 см, длина – до 45 см вместе с ручками).

Кроме того, использовать их можно будет только для транспортировки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и только в качестве первичной упаковки.

С 1 января 2023 года в Украине останутся только биоразлагаемые пакеты. Остальные пластиковые пакеты будут запрещены.

Если с 10 декабря 2021 года Госпродслужба зафиксирует в торговых заведениях бесплатное распространение пластиковых пакетов, то штраф будет составлять от 1,7 тыс грн до 3,4 тыс грн, а при повторном нарушении – до 8,5 тыс грн.

После 10 марта 2022 года размер штрафа за платное и бесплатное распространение тонких, сверхтонких или оксоразлагаемых пластиковых пакетов составит от 8,5 тыс. грн. до 17 тыс. грн., при повторном нарушении – от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн.

Контролировать соблюдение "антипластикового" закона Госпродслужба будет путем плановых и внеплановых проверок магазинов, кафе, ресторанов и рынков.

Подробнее читайте в статье "Экономическая правда" "Прощай, пакет с пакетами? Что изменится после запрета пластиковых упаковок"

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