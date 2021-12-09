Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского назвали ориентировочное время разговора с Байденом

Четверг, 9 декабря 2021, 13:25
У Зеленского назвали ориентировочное время разговора с Байденом
коллаж УП

Разговор президента Владимира Зеленского с главой Соединенных Штатов Джозефом Байденом ориентировочно состоится в четверг в 19:30 по киевскому времени.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь: "Уважаемые коллеги, относительно разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения".

Детали: Никифоров напомнил, что прежде Зеленский примет участие в онлайн-саммите за демократию.

Напомним: Первый телефонный разговор с Зеленским Байден провел 2 апреля.

Предыстория:

  • 7  декабря состоялись переговоры Байдена и президента РФ Путина. Они продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.
  • Путин заявил Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории.
  • В США заявили, что Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Байден
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Последние новости
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
Все новости...
Реклама: