У Зеленского назвали ориентировочное время разговора с Байденом

Разговор президента Владимира Зеленского с главой Соединенных Штатов Джозефом Байденом ориентировочно состоится в четверг в 19:30 по киевскому времени.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь: "Уважаемые коллеги, относительно разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения".

Детали: Никифоров напомнил, что прежде Зеленский примет участие в онлайн-саммите за демократию.

Напомним: Первый телефонный разговор с Зеленским Байден провел 2 апреля.

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