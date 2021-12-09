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У Зеленского назвали ориентировочное время разговора с Байденом

Четверг, 9 декабря 2021, 14:25
коллаж УП

Разговор президента Владимира Зеленского с главой Соединенных Штатов Джозефом Байденом ориентировочно состоится в четверг в 19:30 по киевскому времени.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь: "Уважаемые коллеги, относительно разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения".

Детали: Никифоров напомнил, что прежде Зеленский примет участие в онлайн-саммите за демократию.

Напомним: Первый телефонный разговор с Зеленским Байден провел 2 апреля.

Предыстория:

  • 7  декабря состоялись переговоры Байдена и президента РФ Путина. Они продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.
  • Путин заявил Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории.
  • В США заявили, что Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО

Украинская правда
Темы: БайденЗеленский
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