У Зеленского назвали ориентировочное время разговора с Байденом
Четверг, 9 декабря 2021, 14:25
Разговор президента Владимира Зеленского с главой Соединенных Штатов Джозефом Байденом ориентировочно состоится в четверг в 19:30 по киевскому времени.
Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook
Прямая речь: "Уважаемые коллеги, относительно разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения".
Детали: Никифоров напомнил, что прежде Зеленский примет участие в онлайн-саммите за демократию.
Напомним: Первый телефонный разговор с Зеленским Байден провел 2 апреля.
Предыстория:
- 7 декабря состоялись переговоры Байдена и президента РФ Путина. Они продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.
- Путин заявил Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории.
- В США заявили, что Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО
Украинская правда