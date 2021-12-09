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Суд заочно арестовал бизнес-магната Галантерника

Четверг, 9 декабря 2021, 15:15
Суд заочно арестовал бизнес-магната Галантерника
ВЛАДИМИР ГАЛАНТЕРНИК, ФОТО FORBES

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу одесского бизнесмена Владимира Галантерника, подозреваемого в возглавлении преступной организации, нанесшей ущерб в 689 млн грн.

Источник: пресс-служба САП, ВАКС в комментарии УП

Дословно: "Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении землей территориальной общины Одессы и легализации средств, которому, в частности, инкриминируется создание преступной организации".

Детали: Речь идет о так называемом "теневом хозяине Одессы" Галантернике. Меру пресечения бизнесмену избрали 9 декабря в ВАКС.

Что было раньше: Следствие считает Галантерника организатором в создании преступной организации и незаконном завладении землей территориальной громады Одессы. По этому делу фигурирует и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Галантерник находится вне Украины. В последние годы он большую часть времени находится за границей. В частности, он часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.

Напомним:

  • Галантерник владеет в Одессе долями в рынках "Привоз", "7-й километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", Аркадия Сити и бутик-отель "De Paris".
  • Как известно, бизнесмен живет в Лондоне.
  • По данным СМИ, в девяностых годах Галантерник был связан с группировкой Александра Ангерта по прозвищу Ангел.
  • 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов НАБУ и прокуроров САП по завладению землей в Одессе, три из них – мэру Одессы Геннадию Труханову, Владимиру Галантернику, а также экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко.
  • 2 ноября НАБУ объявило в международный розыск Галантерника.

Украинская правда

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Темы: ОдессакоррупцияАнтикоррупционный суд
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