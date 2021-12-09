Суд заочно арестовал бизнес-магната Галантерника

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу одесского бизнесмена Владимира Галантерника, подозреваемого в возглавлении преступной организации, нанесшей ущерб в 689 млн грн.

Источник: пресс-служба САП, ВАКС в комментарии УП

Дословно: "Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении землей территориальной общины Одессы и легализации средств, которому, в частности, инкриминируется создание преступной организации".

Детали: Речь идет о так называемом "теневом хозяине Одессы" Галантернике. Меру пресечения бизнесмену избрали 9 декабря в ВАКС.

Что было раньше: Следствие считает Галантерника организатором в создании преступной организации и незаконном завладении землей территориальной громады Одессы. По этому делу фигурирует и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Галантерник находится вне Украины. В последние годы он большую часть времени находится за границей. В частности, он часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.

Напомним: