Российские боевики ранили двух украинских военных

В зоне проведения операции Объединенных сил двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов российских войск.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказали первая медицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих раненых – средней тяжести.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение"".

Детали: Оккупанты дважды обстреляли позиции возле Причепиловки из минометов калибра 82 мм и гранатометов разных систем.

Российские незаконные формирования вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм в направлении Станицы Луганской.

В направлениях Шумов, Пивденного и Новомихайловки обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Что было раньше: В среду 8 декабря российские оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.