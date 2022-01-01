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Зеленский попытается затянуть и конкурс на директора НАБУ – Шабунин

Суббота, 1 января 2022, 12:58
Зеленский попытается затянуть и конкурс на директора НАБУ – Шабунин
фото НАБУ

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что команда президента Владимира Зеленского попытается затянуть конкурс на избрание директора НАБУ, который должен состояться весной 2022 года, по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя САП.

Источник: Шабунин в статье ZN.UA

Дословно: "Ничего хорошего не стоит ждать и от конкурса нового директора НАБУ. …Мы уже сейчас ждем атак Банковой на этот конкурс. Векторы таких атак будут варьироваться от услужливого ОАСК до усилий конвертного, извините — парламентского большинства".

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Детали: Полномочия действующего руководителя НАБУ Артема Сытника истекают в апреле, соответственно процесс отбора кандидатов на должность должен начаться уже в феврале.

И хотя в этом случае определяющий голос будет принадлежать независимым экспертам, делегированным нашими международными партнерами, команда Зеленского попытается сорвать его, считает Шабунин.

"Если же кадровую независимость САП и НАБУ удастся сохранить, то команда Зеленского попытается нейтрализовать угрозу от них другим способом. Например, законодательно наделить генерального прокурора правом по своему усмотрению передавать дела НАБУ/САП другим органам", - прогнозирует он.

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Предыстория:

  • 21 декабря члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. Против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.
  • 24 декабря комиссия снова не собрала достаточное количество голосов для избрания нового главы САП. Глава комиссии не назвала дату, когда проведут следующее заседание.
  • Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.

Украинская правда
Темы: НАБУЗеленскийАнтикоррупционная прокуратура
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