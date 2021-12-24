Комиссия по избранию руководителя САП снова не смогла избрать победителя
Пятница, 24 декабря 2021, 18:38
Члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства.
Источник: заседание комиссии
Детали: Комиссия не смогла утвердить результаты конкурса – не хватало голосов.
Глава комиссии Екатерина Коваль (от "За будущее") причиной назвала то, что нужно согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов, например, есть ли допуск к гостайне у кандидатов.
Такую же причину называли три дня тому назад.
24 декабря Коваль сообщила, что "ответ не поступил".
Предыстория:
- Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласила результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
- Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.
- Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева об отмене порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП и продолжила собеседования. После собеседований конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.
- Президент Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.
- Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.
- После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурса собеседований двух претендентов на эту должность - Клименко и Синюка.
Украинская правда