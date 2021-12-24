Комиссия по избранию руководителя САП снова не смогла избрать победителя

Члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства.

Источник: заседание комиссии

Детали: Комиссия не смогла утвердить результаты конкурса – не хватало голосов.

Глава комиссии Екатерина Коваль (от "За будущее") причиной назвала то, что нужно согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов, например, есть ли допуск к гостайне у кандидатов.

Такую же причину называли три дня тому назад.

24 декабря Коваль сообщила, что "ответ не поступил".

Предыстория: