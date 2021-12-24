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Комиссия по избранию руководителя САП снова не смогла избрать победителя

Пятница, 24 декабря 2021, 18:38
Комиссия по избранию руководителя САП снова не смогла избрать победителя
фото: САП

Члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства.

Источник: заседание комиссии

Детали: Комиссия не смогла утвердить результаты конкурса – не хватало голосов.

Глава комиссии Екатерина Коваль (от "За будущее") причиной назвала то, что нужно согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов, например, есть ли допуск к гостайне у кандидатов.

Такую же причину называли три дня тому назад.

24 декабря Коваль сообщила, что "ответ не поступил".

Предыстория:

  • Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласила результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
  • Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.
  • Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева об отмене порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП и продолжила собеседования. После собеседований конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.
  • Президент Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.
  • Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.
  • После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурса собеседований двух претендентов на эту должность - Клименко и Синюка.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционная прокуратура
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