Причиной пожара в Нью-Йорке с 19 погибшими стал неисправный обогреватель

Пожар, который в Нью-Йорке унес жизни 19 человек, возник из-за неисправного обогревателя.

Источник: Reuters

Детали: По словам городских властей, пожар возник из-за неисправного обогревателя в 19-этажном жилом доме в районе Бронкс.

Как сообщают чиновники, пожар возник в квартире и охватил второй и третий этажи здания, но дым распространился на все этажи дома.

Комиссар городской пожарной охраны Даниэль Нигро сообщил, что пожарные по вещественным доказательствам и показаниям жителей установили, что пожар вызвал переносный электрический обогреватель в спальне одной из квартир.

Фотограф Reuters на месте происшествия в воскресенье видел, как спасатели реанимировали по меньшей мере 8 человек возле дома, где произошел пожар.

Что предшествовало: 19 человек погибли, в том числе девять детей, и десятки других пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Нью-Йорке.