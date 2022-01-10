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Причиной пожара в Нью-Йорке с 19 погибшими стал неисправный обогреватель

Понедельник, 10 января 2022, 00:38
Причиной пожара в Нью-Йорке с 19 погибшими стал неисправный обогреватель
фото: FDNY в twitter

Пожар, который в Нью-Йорке унес жизни 19 человек, возник из-за неисправного обогревателя.

Источник: Reuters

Детали: По словам городских властей, пожар возник из-за неисправного обогревателя в 19-этажном жилом доме в районе Бронкс.

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Как сообщают чиновники, пожар возник в квартире и охватил второй и третий этажи здания, но дым распространился на все этажи дома.

Комиссар городской пожарной охраны Даниэль Нигро сообщил, что пожарные по вещественным доказательствам и показаниям жителей установили, что пожар вызвал переносный электрический обогреватель в спальне одной из квартир.

Фотограф Reuters на месте происшествия в воскресенье видел, как спасатели реанимировали по меньшей мере 8 человек возле дома, где произошел пожар.

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Что предшествовало: 19 человек погибли, в том числе девять детей, и десятки других пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Нью-Йорке.

Темы: СШАпожар
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