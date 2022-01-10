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Дипломаты США и РФ два часа говорили накануне "сложных переговоров" в Женеве

Понедельник, 10 января 2022, 08:13

Высокопоставленные американские и российские дипломаты провели рабочую встречу в преддверии основных переговоров в Женеве, запланированных на 10 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и другие российские официальные лица общались более двух часов с главой американской делегации Венди Шерман и ее командой в роскошной резиденции посла США.

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Ужин в миссии США в Женеве стал прелюдией к более широкой дискуссии между двумя командами, которая начинается с понедельника, и завершится рядом встреч – как виртуальных, так и личных – между американскими чиновниками, их западными союзниками и россиянами из-за напряженности последних недель в связи с усилением давления РФ в Украине.

"Мы погрузились в суть будущих вопросов, но переговоры будут трудными", - сказал Рябков журналистам, покидая встречу.

"Они не могут быть лёгкими. Они будут деловыми. Думаю, завтра мы не будем тратить время впустую" - добавил он.

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Представитель Госдепартамента Нэд Прайс заявил, что во время воскресного ужина Шерман "отметила приверженность Соединенным Штатам международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные альянсы".

Шерман "подтвердила, что Соединенные Штаты будут приветствовать настоящий прогресс посредством дипломатии", говорится в заявлении Прайса.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, прибыв в Женеву, заявил журналистам, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться к рубежам 1997 года.

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых пойдет речь на переговорах с США и НАТО на следующей неделе, читайте в публикации "Путин во всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины".

Темы: СШАРосcиямеждународные отношениядипломатические отношения
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