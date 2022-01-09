Переговорщик от РФ в Женеве заявил, что НАТО "надо собирать манатки"

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву, заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться к рубежам 1997 года.

Источник: Рябков в интервью ТАСС в воскресенье в Женеве

Прямая речь: "Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится".

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

Детали: По словам Рябкова, рассчитывать на продвижение вперед по вопросам "гарантий безопасности" на предстоящих переговорах РФ с США и НАТО "наивно", судя по публичной позиции западных партнеров в преддверии встречи.

"Я хотел бы прежде всего услышать в ходе предстоящих контактов что-то более внятное по нерасширению НАТО, отзыву решения бухарестского саммита 2008 года, по недопустимости для США и натовских стран продолжать геополитическое освоение, по сути дела, всего пространства, подконтрольного этой группе государств, к западу, северо-западу, юго-западу от наших границ. И это главное для нас, а совершенно не те аспекты, на которых сейчас фокусируется американская сторона", - добавил Рябков.

По его словам, позитивным итогом контактов РФ с США и НАТО по "гарантиям безопасности" станет подтверждение готовности работать по российским предложениям.

Как сказал замминистра, Москва исходит из того, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру.

"Поэтому обещания, политические гарантии, какие-то слова ничего не значат. Вот сейчас произнесено, что у США нет намерений размещать ударные вооружения на Украине. Сегодня нет, а завтра или послезавтра что будет? А готовы США положить это на бумагу и ратифицировать?" - отметил Рябков.

Он подчеркнул, что договоренности РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности должны носить юридически обязывающий характер, а трудности ратификации соглашений внутри альянса РФ не касаются.

"Пусть они решают свои проблемы с ратификацией, с процедурами предоставления нам необходимых гарантий как они хотят. Но без этого просто не обойдется", - добавил замглавы МИД РФ.

Он также отметил, что российская сторона на предстоящих переговорах с США не планирует затрагивать ситуацию в Казахстане и не считает, что задействование сил ОДКБ требует дополнительных объяснений.

Что предшествовало: Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", в которых содержится, кроме прочего, требование Кремля не принимать Украину в НАТО.

В составе делегации России представители МИД и Минобороны страны, возглавляет ее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сообщалось, что основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января, но ожидается, уже 9 января вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.

В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.