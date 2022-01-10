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Переговоры США и России по безопасности завершились в Женеве, говорили 8 часов

Понедельник, 10 января 2022, 18:19
Представительница США Венди Шерман и представитель России Сергей Рябков позируют перед началом переговоров 10 января в Женеве. Фото: Getty Images

Переговоры США и России по вопросу о гарантиях безопасности в Женеве завершились.

Об этом пишет "Коммерсант", сообщает "Европейская правда".

Встреча проходила на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате. Переговоры продлились почти 8 часов.

Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых пойдет речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

Темы: СШАРосcиядипломатические отношенияНАТОвойна
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