Генсек НАТО вважає, що для досягнення результату з РФ потрібна серія зустрічей

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для результативних переговорів із Росією знадобиться серія зустрічей.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю Financial Times

Деталі: На думку генсека НАТО, буде потрібна "серія зустрічей", щоб знайти якісь взаємоприйнятні результати, пише видання.

Пряма мова: "Ми вже довели, що здатні йти на компроміси та знаходити рішення з Росією".

"Разом можна знайти шлях, політичний шлях уперед, а також відповісти на занепокоєння Росії… Але ризик конфлікту зберігається".

Більше деталей: За словами Столтенберга, у НАТО повинні "сподіватися і старанно працювати для кращого, але бути готовими до гіршого".

Вимоги Росії включають заборону вступу України та інших країн до НАТО та накладення Кремлем вето на діяльність альянсу в державах-членах, які приєдналися після розпаду Радянського Союзу. Столтенберг сказав, що те й інше є неприйнятним, тому що порушує "основні принципи" НАТО.

Натомість, за словами Столтенберга, США та НАТО готові обговорити з Росією можливі заходи щодо зниження ризику, "такі як контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".

Що передувало: Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля, аби Україна не вступала в НАТО.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеву, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.

Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

Раніше Столтенберг заявив, що НАТО має бути готовим до провалу діалогу між Росією та Заходом. За його словами, вимоги Москви є неприйнятними і що Захід продовжить підтримувати Україну.

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