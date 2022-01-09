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Генсек НАТО вважає, що для досягнення результату з РФ потрібна серія зустрічей

Неділя, 9 січня 2022, 21:38
Генсек НАТО вважає, що для досягнення результату з РФ потрібна серія зустрічей
СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для результативних переговорів із Росією знадобиться серія зустрічей.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю Financial Times

Деталі: На думку генсека НАТО, буде потрібна "серія зустрічей", щоб знайти якісь взаємоприйнятні результати, пише видання.

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Пряма мова: "Ми вже довели, що здатні йти на компроміси та знаходити рішення з Росією".

"Разом можна знайти шлях, політичний шлях уперед, а також відповісти на занепокоєння Росії… Але ризик конфлікту зберігається".

Більше деталей: За словами Столтенберга, у НАТО повинні "сподіватися і старанно працювати для кращого, але бути готовими до гіршого".

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Вимоги Росії включають заборону вступу України та інших країн до НАТО та накладення Кремлем вето на діяльність альянсу в державах-членах, які приєдналися після розпаду Радянського Союзу. Столтенберг сказав, що те й інше є неприйнятним, тому що порушує "основні принципи" НАТО.

Натомість, за словами Столтенберга, США та НАТО готові обговорити з Росією можливі заходи щодо зниження ризику, "такі як контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".

Що передувало: Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля, аби Україна не вступала в НАТО.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеву, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.

Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

Раніше Столтенберг заявив, що НАТО має бути готовим до провалу діалогу між Росією та Заходом. За його словами, вимоги Москви є неприйнятними і що Захід продовжить підтримувати Україну.

Передісторія:

  • 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 
  • У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.
  • Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполягає, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх переговорах між США та Росією з питань безпеки навколо України.
  • Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
  • Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

Українська правда
Теми: НАТОРосія
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