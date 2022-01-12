Россия назвала условие возобновления работы миссии при НАТО
Россия не закрыла свое представительство при НАТО, а приостановило его работу и может возобновить ее при определенных условиях.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.
"Я хочу привлечь ваше внимание к тому, что мы не закрыли нашу миссию, а мы приостановили ее работу. Если и когда НАТО развернется все-таки и ляжет на другой курс, который позволит встроится в коллективные усилия по построению безопасности, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено", — сказал Грушко.
По словам замминистра, России "удалось донести до членов альянса, что ситуация становится нетерпимой, и что в какой-то момент риски, связанные с продолжением нынешнего курса НАТО могут перевесить те преимущества, которые они сегодня хотят извлечь".
"Сегодня многие поняли, что этой истории рано или поздно наступит конец, и он может выглядеть по-разному. Мы за то, чтобы выйти из этой ситуации, используя мирные средства, опять же, на основе разумного баланса", - подчеркнул Грушко.
Ранее генсек НАТО заявил, что представительство России при НАТО и офис НАТО в Москве могут быть возобновлены в будущем, но пока договоренности об этом еще нет.
Напомним, государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.
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