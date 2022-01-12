Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия назвала условие возобновления работы миссии при НАТО

Среда, 12 января 2022, 19:20
Россия назвала условие возобновления работы миссии при НАТО
photo: nato.int

Россия не закрыла свое представительство при НАТО, а приостановило его работу и может возобновить ее при определенных условиях.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Я хочу привлечь ваше внимание к тому, что мы не закрыли нашу миссию, а мы приостановили ее работу. Если и когда НАТО развернется все-таки и ляжет на другой курс, который позволит встроится в коллективные усилия по построению безопасности, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено", — сказал Грушко.

Реклама:

По словам замминистра, России "удалось донести до членов альянса, что ситуация становится нетерпимой, и что в какой-то момент риски, связанные с продолжением нынешнего курса НАТО могут перевесить те преимущества, которые они сегодня хотят извлечь".

"Сегодня многие поняли, что этой истории рано или поздно наступит конец, и он может выглядеть по-разному. Мы за то, чтобы выйти из этой ситуации, используя мирные средства, опять же, на основе разумного баланса", - подчеркнул Грушко.

Ранее генсек НАТО заявил, что представительство России при НАТО и офис НАТО в Москве могут быть возобновлены в будущем, но пока договоренности об этом еще нет.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Росси

Темы: НАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Орбан: Вступление Украины в НАТО невозможно, ведь это опасность для всех
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Последние новости
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
Все новости...
Реклама: