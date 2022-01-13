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В ОДКБ подтвердили, что выводят войска из Казахстана

Четверг, 13 января 2022, 11:45
В ОДКБ подтвердили, что выводят войска из Казахстана
Генсек ОДКБ Александр Зась, фото с сайта ОДКБ

Генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Зась 13 января на соответствующей церемонии в Алматы подтвердил завершение "миротворческой" миссии в Казахстане.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщили в ОДКБ.

"Миротворческая операция ОДКБ, проведенная на территории Республики Казахстан по просьбе руководства страны, поэтапно завершается. Созданные единогласным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы организации с честью выполнили поставленные перед ними задачи", - сказал Зась.

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По его словам, операция на территории Казахстана стала первым реальным применением Коллективных сил ОДКБ.

Он также добавил, что в операции было задействовано более 2000 миротворцев и около 250 единиц техники.

Напомним, Минобороны России в четверг заявило о подготовке вывода сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана.

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Первые подразделения иностранных войск в рамках ОДКБ, среди которых больше всего российских военных, прибыли в Казахстан 6 января. Они были отправлены по просьбе президента Казахстана после вспышки масштабных протестов.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в состав контингента ОДКБ "вошли наиболее подготовленные подразделения воздушно-десантных войск России, все они имеют реальный боевой опыт".

На днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии Организации Договора о коллективной безопасности в стране и анонсировал начало вывода сил 13 января.

Подробнее о событиях в Казахстане можно почитать в статье Еще не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь ввод войск РФ в Казахстан

Также на эту тему можно посмотреть новое видео на ЕвроПравде.

Темы: КазахстанРосcияармия
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