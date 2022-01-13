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Дальнейшие шаги Москвы будут зависеть от реакции Запада на предложения по безопасности - МИД РФ

Четверг, 13 января 2022, 13:47
Дальнейшие шаги Москвы будут зависеть от реакции Запада на предложения по безопасности - МИД РФ
Сергей Лавров. фото МИД РФ

Россия будет определять свои дальнейшие шаги после получения письменной реакции США и НАТО на свои предложения в сфере безопасности.

Источник: глава МИД РФ Сергей Лавров 13 января в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Жестокая реальность сейчас заключается в том, что нам обещана письменная реакция. Мы ее дождёмся. И потом будем определять свои дальнейшие шаги".

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Что предшествовало: 12 января состоялась первая с 2019 года встреча Совета Россия-НАТО, на которой стороны обсуждали ультиматумы безопасности Кремля и угрозу российского вторжения в Украину. Встреча продолжалась около 4 часов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Россия одновременно дала понять, что не собирается идти на компромиссы по своим требованиям.

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Темы: РосcияНАТОСША
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