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Глава Военного комитета НАТО: Переговоры с РФ пока не дали результатов

Четверг, 13 января 2022, 20:46
Глава Военного комитета НАТО: Переговоры с РФ пока не дали результатов
photo: nato.int

Переговоры НАТО и России по поводу деэскалации ситуации вокруг Украины пока не дали желаемых результатов.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Встреча не привела ни к какому изменению разведывательных данных, которые мы видим. Наращивание продолжается и до сих пор вызывает беспокойство", - сказал Бауэр.

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Позже он уточнил, что пока рано ожидать результатов, поскольку переговоры продолжаются в разных форматах, в частности, в ОБСЕ, и после этого Россия еще будет формировать свои решения.

"Слишком рано говорить об итогах переговоров…После всех переговоров на этой неделе российские представители вернутся в Москву и передадут всю информацию президенту Путину, и он уже будет решать дальнейшие шаги", - добавил Бауэр.

Он отметил, что для НАТО сейчас существуют две большие угрозы – Россия и терроризм. "Когда речь идет о сдерживании, важно донести до другой стороны, что в случае действий последствия для другой стороны будут хуже, чем для нас. А также важный элемент, конечно, важно иметь возможность применить свои возможности в случае каких-то угроз, для чего и проводятся постоянные учения", – сказал адмирал.

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Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран Альянса.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: НАТОРосcия
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