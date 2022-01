Резников обсудил с главой Пентагона наращивание войск РФ на границе с Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином наращивание Россией военной мощи у границ Украины.

Источник: пресс-служба Пентагона

Дословно: "Министр обороны США Ллойд Остин побеседовал со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы обсудить продолжающееся и неспровоцированное наращивание Россией военной мощи на Украине и вокруг нее".

Детали: Отмечается, что глава Пентагона, подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне.

Лидеры министерств обороны Украины и США выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и обязались продолжать их тесную координацию.

I had a productive call today with my Ukrainian counterpart @oleksiireznikov to discuss Russia’s unprovoked military build-up & our support for diplomatic efforts to de-escalate. We remain committed to supporting Ukraine, including thru ongoing provision of defensive assistance. pic.twitter.com/Ia5ZV4VPDS