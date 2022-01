Резніков обговорив з главою Пентагону нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном нарощування Росією військової сили біля кордонів України.

Джерело: прес-служба Пентагону

Дослівно: "Міністр оборони США Ллойд Остін поговорив зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Рєзніковим, щоб обговорити тривале нарощування Росією військової сили в Україні та навколо неї".

Деталі: Зазначається, що глава Пентагону підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи зусилля щодо нарощування потенціалу українських збройних сил за рахунок надання США допомоги в обороні.

Лідери міністерств оборони України і США висловили підтримку дипломатичним зусиллям щодо деескалації напруженості та зобов'язалися продовжувати тісну координацію.

I had a productive call today with my Ukrainian counterpart @oleksiireznikov to discuss Russia’s unprovoked military build-up & our support for diplomatic efforts to de-escalate. We remain committed to supporting Ukraine, including thru ongoing provision of defensive assistance. pic.twitter.com/Ia5ZV4VPDS