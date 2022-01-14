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Резніков обговорив з главою Пентагону нарощування військ РФ на кордоні з Україною

П'ятниця, 14 січня 2022, 00:57
Резніков обговорив з главою Пентагону нарощування військ РФ на кордоні з Україною
ЛЛОЙД ОСТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном нарощування Росією військової сили біля кордонів України.

Джерело: прес-служба Пентагону

Дослівно: "Міністр оборони США Ллойд Остін поговорив зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Рєзніковим, щоб обговорити тривале нарощування Росією військової сили в Україні та навколо неї".

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Деталі: Зазначається, що глава Пентагону підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи зусилля щодо нарощування потенціалу українських збройних сил за рахунок надання США допомоги в обороні.

Лідери міністерств оборони України і США висловили підтримку дипломатичним зусиллям щодо деескалації напруженості та зобов'язалися продовжувати тісну координацію.

Українська правда
Теми: СШАУкраїнаРосіяЗбройні силиМіноборони
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