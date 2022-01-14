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Госсекретарь США: нынешний кризис с РФ – это уже не об Украине, а о международной безопасности

Пятница, 14 января 2022, 09:00
Госсекретарь США: нынешний кризис с РФ – это уже не об Украине, а о международной безопасности
Энтони Блинкен. Фото gettyimages

Демократические страны должны решительно защищать Украину перед российскими угрозами, в том числе потому что фактически от развязки этого кризиса зависит будущее международной безопасности.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен 13 января в интервью MSNBS, пишет "Европейская правда".

Госсекретарь отметил, что, возможно, кто-то из обычных американцев задает себе вопрос, зачем Вашингтон уделяет столько внимания поддержке суверенитета и территориальной целостности страны, которая находится где-то далеко за океаном.

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"Почему мы так решительно выступаем в защиту Украины перед лицом российской агрессии? Вот почему: это гораздо шире вопроса, чем об Украине. Сейчас под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности: что какая-то страна не может просто взять и изменить силой границы другой, не может диктовать соседним государствам и их народам, какую политику им проводить и с кем вступать в альянсы, что какое-то государство не может претендовать на собственную "сферу влияния" – это пережиток прошлого столетия – и решать за своих соседей. подорвет всю международную систему, другие страны услышат этот сигнал и начнут действовать схожим образом. Это путь к напряжению, конфликтам и войнам", – отметил Энтони Блинкен.

Он выразил надежду, что в Кремле изберут путь дипломатии и диалога. "Мы готовы к этому, но готовы и на случай, если произойдет иначе", – отметил он.

На вопрос о масштабных санкциях, о которых западные партнеры предупреждают Кремль, Блинкен сказал, что не может раскрывать детали, но подчеркнул, что о такой готовности предупредили G7, ЕС и страны-члены НАТО. "Вместе мы можем применить очень значительные санкции – финансовые, экономические и другие, такое, чего мы не делали раньше. Также мы рассматриваем еще большую поддержку укрепления обороноспособности Украины, как и членов НАТО", – отметил он.

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Госсекретарь также обратил внимание, что действия президента РФ Владимира Путина за годы агрессии против Украины дали фактически противоположный эффект и спровоцировали то, что тот хотел предотвратить.

"Может, четверть населения Украины поддерживала членство в НАТО. Сейчас это около 60%. Сам Альянс вынужден был разместить больше сил и вооружения ближе к России – чего РФ не хотела – после ее агрессии против Украины. Расходы на оборону НАТО тоже выросли... Все, что делал президент Путин, привело к совершенно противоположному развитию событий, чем то, которого он хочет", – отметил Энтони Блинкен.

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Темы: СШАРосcияУкраина
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