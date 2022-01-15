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В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана, которое вызвало цунами

Суббота, 15 января 2022, 20:38
Извержение Хунга Тонга-Хунга Хаапай, скрин с видео

У берегов островного королевства Тонга в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана, которое спровоцировало вобразование цунами.

Источник: Reuters, BBC, The Japan Times

Детали: В субботу из-за извержения вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай сформировалось цунами, в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как волны обрушиваются на побережья в разных частях Тихого Океана.

Австралийское метеорологическое бюро сообщило, что извержение вулкана вызвало 1,2-метровое цунами. Агентство заявило, что продолжает следить за ситуацией, но угрозы цунами для материковой части Австралии, островов или территорий не поступало.

Волны цунами высотой около 80 см наблюдались в столице Тонги Нукуалофе, а волны высотой около 60 см — в Паго-Паго, столице Американского Самоа.

Фиджи выпустили предупреждение о цунами, призывая жителей избегать береговой линии.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии выпустило предупреждение о цунами на ее северном и восточном побережьях, где ожидается появление сильных и необычных течений и непредсказуемых волн на берегу.

Цунами также приблизилось к побережью Японии, там ожидается волна высотой от 1,2 до 3 м.

Предыстория: В пятницу вулкан выбросил пепел, пар и газ на высоту до 20 км в радиусе 260 км.

Темы: экологиястихийное бедствие


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