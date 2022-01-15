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У Тихому океані сталося виверження підводного вулкана, що спричинило цунамі

Субота, 15 січня 2022, 20:38
Виверження Хунга Тонга-Хунга Хаапай, скрин з відео

Біля берегів острівного королівства Тонга у Тихому океані відбулося виверження підводного вулкана, яке спровокувало цунамі.

Джерело: Reuters, BBC, The Japan Times

Деталі: У суботу через виверження вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай сформувалося цунамі, у соціальних мережах з'явилися кадри, на яких видно, як хвилі накочуються на узбережжя у різних частинах Тихого Океану.

Австралійське метеорологічне бюро повідомило, що виверження вулкана викликало 1,2-метрове цунамі. Агентство заявило, що продовжує стежити за ситуацією, але загрози цунамі для материкової частини Австралії, островів чи територій, не надходило.

Хвилі цунамі заввишки близько 80 см спостерігалися у столиці Тонго Нукуалофе, а хвилі заввишки близько 60 см - у Паго-Паго, столиці Американського Самоа.

Фіджі випустили попередження про цунамі, закликаючи мешканців уникати берегової лінії.

Агентство з надзвичайних ситуацій Нової Зеландії випустило попередження про цунамі на її північному та східному узбережжях, де очікується поява сильних та незвичайних течій та непередбачуваних хвиль на березі.

Цунамі також наблизилося до узбережжя Японії, там очікується хвиля заввишки від 1,2 до 3 м.

Передісторія: У п'ятницю вулкан викинув попіл, пару та газ на висоту до 20 км у радіусі 260 км.

Теми: екологіястихійне лихо
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