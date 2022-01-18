У Путина назвали "чрезвычайно опасными" поставки оружия в Украину

Поставки странами НАТО вооружений в Украину, в том числе возможная передача переносных зенитно-ракетных комплексов, являются чрезвычайно опасными для России, считают в Кремле.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Пескова: "Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряженности.

Это все [идет] в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными".

Детали: Отвечая на вопрос о призывах американских сенаторов поставить в Украину "Стингеры", Песков заявил, что "циркуляция ПЗРК - это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом".

Напомним: Великобритания начала поставлять Украине противотанковое оружие, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения России, которая сгруппировала войска у границы с Украиной.