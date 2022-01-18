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Британия начала поставлять Украине противотанковое оружие, облетая Германию

Вторник, 18 января 2022, 09:47
Британия начала поставлять Украине противотанковое оружие, облетая Германию
Движение британских транспортных самолетов, иллюстрация из Twitter George Allison

Великобритания начала поставлять Украине противотанковое оружие, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения России, которая сгруппировала войска у границы с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и The Guardian

Детали: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что первые системы уже были доставлены 17 января, а небольшое количество британских военнослужащих будет проводить обучение в течение короткого периода времени.

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Уоллес не уточнил количество и тип отправляемого вооружения, но сказал: "Это не является стратегическим оружием и не представляет угрозы для России. Их нужно использовать для самообороны".

"Они ближнего радиуса действия… но они могут заставить людей остановиться и задуматься, что они делают, и если танки войдут в Украину, вторгнутся в нее, то они станут частью защитного механизма", – сказал министр.

Британский журналист Джордж Эллисон написал в Twitter, что британские транспортные самолеты C-17 перевозят легкое противотанковое вооружение в Украину.

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Судя по избранному пути, самолеты следовали не самым коротким маршрутом, минуя воздушное пространство Германии.

Об этом же нюансе пишет основатель Conflict News Кайл Глен.

Германия, вероятно, отказала в праве на пролет над своей территорией.

Издание "The Guardian" пишет, что доставляют, скорее всего, ручное легкое противотанковое оружие нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.

Это оружие – не такое мощное, как противотанковые ракеты Javelin, поставляемые США в Украину с 2018 года, но может вывести из строя танк, ударив по нему сверху.

Темы: оружиеВеликобританияУкраинаРосcиявойна
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