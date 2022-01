Британия начала поставлять Украине противотанковое оружие, облетая Германию

Великобритания начала поставлять Украине противотанковое оружие, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения России, которая сгруппировала войска у границы с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и The Guardian

Детали: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что первые системы уже были доставлены 17 января, а небольшое количество британских военнослужащих будет проводить обучение в течение короткого периода времени.

Уоллес не уточнил количество и тип отправляемого вооружения, но сказал: "Это не является стратегическим оружием и не представляет угрозы для России. Их нужно использовать для самообороны".

"Они ближнего радиуса действия… но они могут заставить людей остановиться и задуматься, что они делают, и если танки войдут в Украину, вторгнутся в нее, то они станут частью защитного механизма", – сказал министр.

Британский журналист Джордж Эллисон написал в Twitter, что британские транспортные самолеты C-17 перевозят легкое противотанковое вооружение в Украину.

🚨 BREAKING NEWS | British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw

Судя по избранному пути, самолеты следовали не самым коротким маршрутом, минуя воздушное пространство Германии.

Об этом же нюансе пишет основатель Conflict News Кайл Глен.

A second RAF C-17 is heading towards Ukraine this evening, both deliberately avoided German airspace. I wonder if Germany is refusing flights with weapons for Ukraine access to their airspace. pic.twitter.com/7Y1rBqjmO4