Госсекретарь США прилетел в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину.

Источник: корреспондент CNN Дженнифер Ханслер, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, посольство США в Киеве в Twitter

Детали: Журналистка опубликовала фото американского чиновника у самолета.

Реклама:

Ожидается, что Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

.@SecBlinken just arrived in Kyiv, Ukraine, and was greeted by our fantastic @USEmbassyKyiv colleagues. Later today, he’ll meet with Ukrainian President @ZelenskyyUa and FM @DmytroKuleba to reiterate our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/RLDy0q4mjw