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Не арест: суд наложил на Порошенко обязательство

Среда, 19 января 2022, 13:16
Не арест: суд наложил на Порошенко обязательство
фото: Назарий Мазылюк, УП

Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Источник: заседание суда 19 января

Детали: Суд решил избрать для Порошенко личное обязательство.

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Сторонники политика обрадовались такому решению и спели в судебном зале гимн Украины.

Порошенко должен сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, являться по вызову следователя, прокурора или суда.

Срок действия обязанностей до 19 марта 2022 года.

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Адвокат нардепа заявил, что защита будет обжаловать решение суда, потому что главной целью было "изолировать и заставить молчать" Порошенко.

Поддержать Порошенко, кроме нардепов "Евросолидарности", пришел Штефан Фюле, бывший еврокомиссар по расширению и соседству (2010-2014).

 
Порошенко и Фюле
фото: УП

Что было раньше: Печерский суд, который 17 января избирал меру пресечения Порошенко, перенес заседание на 19 января.

Председательствующий судья Алексей Соколов пробыл в совещательной комнате 5 часов.

Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. Прокуроры отмечали, что Порошенко может давить на свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства.

Сам Порошенко в интервью УП рассказал, что любая мера пресечения для него будет позором для Украины: "Это препятствование моей политической деятельности как внутри страны, так и за рубежом".

Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

 
фото: УП

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

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Темы: Порошенкосуд
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