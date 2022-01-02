Ковид: в Украине менее 2 тысяч заражений и ни одной госпитализации в первый день года
Воскресенье, 2 января 2022, 07:23
За сутки 1 января зафиксировали еще 1 863 случая коронавирусной болезни.
Источник: данные Минздрава
Детали: Среди 1,8 тыс. новых обнаруженных зараженных 108 детей, а медработников – 12.
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Также за минувшие сутки не было госпитализировано ни одного украинца с ковидом, а выздоровели 2 259 человек.
В то же время болезнь унесла жизни 98 человек. За все время пандемии в Украине летальных исходов 96 187.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 31 декабря в Украине было зафиксировано 5 026 новых случаев коронавируса, госпитализированы 1 554 человека, 190 больных умерли и 6 073 – віздоровели.
- Глава ВОЗ заявил, что 2022 год может стать в последним годом пандемии коронавируса при условии, что странам удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.
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Украинская правда