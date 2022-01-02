Ковид: в Украине менее 2 тысяч заражений и ни одной госпитализации в первый день года

За сутки 1 января зафиксировали еще 1 863 случая коронавирусной болезни.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 1,8 тыс. новых обнаруженных зараженных 108 детей, а медработников – 12.

Также за минувшие сутки не было госпитализировано ни одного украинца с ковидом, а выздоровели 2 259 человек.

В то же время болезнь унесла жизни 98 человек. За все время пандемии в Украине летальных исходов 96 187.

Напомним:

31 декабря в Украине было зафиксировано 5 026 новых случаев коронавируса, госпитализированы 1 554 человека, 190 больных умерли и 6 073 – віздоровели.

Глава ВОЗ заявил, что 2022 год может стать в последним годом пандемии коронавируса при условии, что странам удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.

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