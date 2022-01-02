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Израиль снова осудил марш ко дню рождения Бандеры

Воскресенье, 2 января 2022, 11:06
Израиль снова осудил марш ко дню рождения Бандеры
Факельное шествие ко дню рождения Бандеры в Киеве 1 января, фото Дмитрия Ларина, УП

По центру Киева 1 января прошел традиционный факельный марш ко дню рождения Степана Бандеры, Израиль осудил эту акцию.

Источник: посольство Израиля в Twitter

Детали: В украинской столице в субботу граждане организовали массовое шествие с факелами, посвященное 113-му дню рождения проводника. Всего мероприятия 1 января в день рождения Бандеры прошли в 20 регионах Украины.

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Посольство Израиля в Украине зявило, что осуждает марш и требует расследования "антисемитских проявлений, которые имели место во время марша".

В то же время, стоит отметить, что глава МИД Израиля Яир Лапид на днях рассказал, что тесно общается с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и обсуждает с ним укрепление отношений двух стран. В интервью российскому изданию "Коммерсантъ" он назвал "одним из наиболее значимых и важных партнеров" Израиля именно Россию, которая также резко отрицательно воспринимает уважительное отношение украинцев к Степану Бандере.

Дословно: "Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине".

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Напомним:

  • Год назад израильская дипломатия также осуждала традиционный январский марш в честь Бандеры.

Знать больше: Степан Бандера в немецких тюрьмах и концлагерях

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Украинская правда
Темы: ИзраильБандераУкраинадипломатические отношения
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