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РФ хочет, чтоб США помогли "сосватать" Украине главарей ОРДЛО как переговорщиков

Воскресенье, 2 января 2022, 15:35
Владимир Путин, фото Bloomberg/Getty Images

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко пригрозил, что перспективы восстановления мира на Донбассе "отдаляются на неопределенный срок". Таким образом Россия реагирует на категоричный отказ Украины вести прямые переговоры с марионеточными режимами фейковых республик.

Источник: Андрей Руденко в интервью ТАСС

Детали: Представитель российского внешнеполитического ведомства признался – Кремль рассчитывает, что США "повлияют" на незыблемую позицию Украины, и Киев согласится сесть за стол переговоров с "Л/ДНР".

Прямая речь: "Открытым остается вопрос, как продвигаться в направлении полного выполнения поддержанных Вашингтоном минских соглашений на фоне категорического отказа Украины от имплементации их другого краеугольного положения – поддержания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Очевидно, что попытки обойти это требование, в том числе за счет объявления России стороной конфликта, приписывания ей неких обязательств по минским договоренностям, никак ими не предусмотренных, еще больше загоняют ситуацию в тупик. Тем самым на неопределенный срок отдаляются перспективы восстановления мира (в Луганской и Донецкой областях - УП)".

Напомним:

  • Украина не считает главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР" самостоятельными фигурами, поэтому на переговоры с ними не пойдет. Россия же в свою очередь хочет снять с себя ответственность за развязанную на Луганщине и Донетчине войну, поэтому всеми способами пытается легитимизировать своих ставленников в ОРДЛО как "представителей Донбасса".
  • Проведение переговоров между США и Россией планируется на 10 января.

Темы: войнаРосcияОРДЛОСША
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