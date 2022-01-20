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На 6-9 месяцев: журналисты собрали данные о военных РФ, которые "на Украину едут"

Четверг, 20 января 2022, 11:12
На 6-9 месяцев: журналисты собрали данные о военных РФ, которые на Украину едут
Conflict Intelligence Team

Российские войска, которые перебрасывают из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 километрах от российско-украинской границы: это не только техника, но и военнослужащие в большом количестве, "командировка" которых может длится 6-9 месяцев, а то и дольше.

Источник: Conflict Intelligence Team (CIT), аналитики которой изучили доступные видео передвижения российской техники и комментарии к ним, и "Радио Свобода", которое пообщалось с некоторыми из комментаторов 

Детали: Эксперты CIT изучили несколько новых видео о переброске техники, которые появились в ТикТок за последнюю неделю: в том числе, снятых во время проезда эшелонов через Хабаровск и Еврейскую автономную область. Эти записи собрали сотни комментариев: жен и матерей контрактников, порой даже самих военнослужащих.

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Родственники и друзья контрактников пишут об их отправке "в командировку" и "на учения". Кто-то сообщает, что пунктом назначения является Беларусь, другие пишут, что их знакомых и родных отправили в Украину или "на украинскую границу".

Исследователи отмечают, что комментарии могут лишь косвенно говорить об отправке военных "в Украину" или для "войны с Украиной". Многие комментаторы, включая тех, кто ссылается на информацию от командиров подразделений, пишут об отправке не в Украину, а на "украинскую границу" – что не противоречит версии о "учениях" в Беларуси.

Авторы расследования приводят комментарии, обнаруженные под тремя видеозаписями с военной техникой, скриншоты из соцсетей, а также цитаты из переписки журналистов с некоторыми комментаторами. 

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Ради безопасности комментаторов авторы расследования не приводят ссылки на оригинальные ролики, комментарии, профили авторов, но готовы предоставить их другим журналистам для верификации информации.

Дословно "Радио Свобода": "Полученная Радио Свобода и Conflict Intelligence Team информация свидетельствует о том, что в последние месяцы с Дальнего Востока на запад (в Россию или в Беларусь) перебрасываются части, без которых сложно представить себе полномасштабную военную операцию: военная полиция, десант, спецназ. Эти войска участвовали и в активной фазе российско-украинского конфликта 2014–2015 годов.

В комментариях под видео также часто встречаются фразы, свидетельствующие о численности отправляемых военнослужащих: "700 человек", "почти все контрактники", "сотни солдат". 

Кроме того, совместные российско-белорусские учения заявлены на период с 10 по 20 февраля, тогда как в большинстве комментариев родные и близкие военных пишут, что командировка продлится 6–9 месяцев".

 

Детали: Как пишут аналитики CIT, по меньшей мере из некоторых соединений Восточного военного округа к границам с Украиной с начала января перебрасывают поездами значительную часть личного состава, а не только технику – и что те подразделения могут задержаться в Беларуси или на западе России на долгий срок.

Упоминаются 54-я бригада управления и 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области, 104-я бригада управления и 14-я отдельная бригада спецназа из Хабаровска, 64-я отдельная мотострелковая бригада из гарнизона Млечник в Хабаровском крае, 38-я отдельная мотострелковая бригада из Екатеринославка Амурской области.

Встречаются упоминания о 5-й отдельной танковой бригаде – это "боевые буряты Путина", которые в 2014–2015 годах "прославились" участием в войне на Донбассе. 64-й мотострелковую бригаду тоже в 2015 году перебрасывали в Ростовскую область.

Расследователи добавляют, что Тихоокеанский флот ВМФ РФ привлёк 155-ю отдельную бригаду морской пехоты к переброске войск с востока на запад.

Некоторые комментарии указывают, что военных будут отправлять самолетами (как в Казахстан – ред), но "Радио Свобода" не удалось найти независимых подтверждений использования авиации при переброске войск к украинским границам или в Беларусь.

Вот некоторые из комментариев под видео с техникой:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIT отмечает, что большую численность техники и военнослужащих можно было бы оправдать учениями, но российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022" заявлены на 10-20 февраля, а в большинстве комментариев проскакивают сроки "командировки" в 2, 3 и 9 месяцев.

Более того, лишь часть замеченной российской техники следует к заявленным для учений полигонам, а другая часть остановилась на полпути, под Гомелем, в районе, который находится всего в 40 км от Черниговской области Украины и в 90 км – от Киевской.

Темы: РосcияБеларусьУкраинавойна
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