Волна "минирований" докатилась и до Банковой

Полиция Киева проверила анонимную информацию о "минировании" на улице Банковой, где расположен Офис президента, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Источник: полиция Киева и пресс-служба Офиса президента в комментарии УП

Детали: В столичной полиции отметили, что анонимное сообщение о минировании на улице Банковой поступило 20 января в СБУ, которая и известила полицейских.

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Правоохранители обследовали территорию и не обнаружили взрывоопасных предметов.

Кроме этого в пресс-службе Офиса президента "Украинской правде" сказали, что "ОП работает в штатном режиме".

Что предшествовало: В последние дни фиксируется всплеск анонимных минирований в разных городах. 20 января, в частности, "заминировали" все учебные заведения Харькова, Винницы и Ровно.