Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Волна "минирований" докатилась и до Банковой

Четверг, 20 января 2022, 16:56
Волна минирований докатилась и до Банковой
фото ОП

Полиция Киева проверила анонимную информацию о "минировании" на улице Банковой, где расположен Офис президента, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Источник: полиция Киева и пресс-служба Офиса президента в комментарии УП

Детали: В столичной полиции отметили, что анонимное сообщение о минировании на улице Банковой поступило 20 января в СБУ, которая и известила полицейских.

Реклама:

Правоохранители обследовали территорию и не обнаружили взрывоопасных предметов.

Кроме этого в пресс-службе Офиса президента "Украинской правде" сказали, что "ОП работает в штатном режиме".

Что предшествовало: В последние дни фиксируется всплеск анонимных минирований в разных городах. 20 января, в частности, "заминировали" все учебные заведения Харькова, Винницы и Ровно.

ВИДЕО ДНЯ
Валентина Романенко, Александр Шумилин, УП
Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: