Хвиля "мінувань" докотилася і до Банкової
Четвер, 20 січня 2022, 17:56
Поліція Києва перевірила анонімну інформацію про "мінування" на вулиці Банковій, де розташований Офіс президента, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Джерело: поліція Києва та пресслужба Офісу президента у коментарі УП
Деталі: У столичній поліції зазначили, що анонімне повідомлення про мінування на вулиці Банковій надійшло 20 січня в СБУ, яка й сповістила поліцейських.
Правоохоронці обстежили територію та не виявили вибухонебезпечних предметів.
Крім цього у пресслужбі Офісу президента "Українській правді" сказали, що "ОП працює в штатному режимі".
Що передувало: В останні дні фіксується сплеск анонімних мінувань у різних містах. 20 січня зокрема "замінували" усі навчальні заклади Харкова, Вінниці та Рівного.
Валентина Романенко, Олександр Шумілін, УП