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Хвиля "мінувань" докотилася і до Банкової

Четвер, 20 січня 2022, 16:56
Хвиля мінувань докотилася і до Банкової
фото ОП

Поліція Києва перевірила анонімну інформацію про "мінування" на вулиці Банковій, де розташований Офіс президента, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Джерело: поліція Києва та пресслужба Офісу президента у коментарі УП

Деталі: У столичній поліції зазначили, що анонімне повідомлення про мінування на вулиці Банковій надійшло 20 січня в СБУ, яка й сповістила поліцейських.

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Правоохоронці обстежили територію та не виявили вибухонебезпечних предметів.

Крім цього у пресслужбі Офісу президента "Українській правді" сказали, що  "ОП  працює в штатному режимі".

Що передувало: В останні дні фіксується сплеск анонімних мінувань у різних містах. 20 січня зокрема "замінували" усі навчальні заклади Харкова, Вінниці та Рівного.

ВІДЕО ДНЯ
Валентина Романенко, Олександр Шумілін, УП
Теми: Київ
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