Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Карпатах спасатели доставили в населенный пункт туристов, которых накрыла лавина

Воскресенье, 23 января 2022, 23:32
В Карпатах спасатели доставили в населенный пункт туристов, которых накрыла лавина
фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь туристам, которых накрыла лавина.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В 15.35 спасатели добрались до травмированного туриста и оказали ему доврачебную помощь.

Реклама:

В 16:10 спасателями ГСЧС начат спуск с Боржавы (склон г. Плай) 9 туристов (из них 1 травмирован, состояние здоровья удовлетворительное).

В 18:45 спасателями ГСЧС из горной долины Боржава (склон г. Плай) доставлен в с. Гукливый 9 туристов (из них 1 травмирован, который самостоятельно будет обращаться в лечебное учреждение. Состояние здоровья удовлетворительное).

Работы завершены".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Связь с туристами присутствовала.

Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждался в транспортировке.

Что было раньше: В Мукачевском районе сошла лавина и накрыла туристов.

Украинская правда
Темы: КарпатыГСЧСпогодачрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Карпаты
Санитарные потери. Как лесничие жонглируют законодательством, чтобы уничтожить последние дикие леса Карпат
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
Из-за аномального потепления в Карпатах проснулся медведь
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: