В Карпатах спасатели доставили в населенный пункт туристов, которых накрыла лавина

В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь туристам, которых накрыла лавина.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В 15.35 спасатели добрались до травмированного туриста и оказали ему доврачебную помощь.

В 16:10 спасателями ГСЧС начат спуск с Боржавы (склон г. Плай) 9 туристов (из них 1 травмирован, состояние здоровья удовлетворительное).

В 18:45 спасателями ГСЧС из горной долины Боржава (склон г. Плай) доставлен в с. Гукливый 9 туристов (из них 1 травмирован, который самостоятельно будет обращаться в лечебное учреждение. Состояние здоровья удовлетворительное).

Работы завершены".

Детали: Связь с туристами присутствовала.

Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждался в транспортировке.

Что было раньше: В Мукачевском районе сошла лавина и накрыла туристов.