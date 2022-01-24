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В Карпатах спасатели доставили в населенный пункт туристов, которых накрыла лавина

Понедельник, 24 января 2022, 00:32
фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь туристам, которых накрыла лавина.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В 15.35 спасатели добрались до травмированного туриста и оказали ему доврачебную помощь.

В 16:10 спасателями ГСЧС начат спуск с Боржавы (склон г. Плай) 9 туристов (из них 1 травмирован, состояние здоровья удовлетворительное).

В 18:45 спасателями ГСЧС из горной долины Боржава (склон г. Плай) доставлен в с. Гукливый 9 туристов (из них 1 травмирован, который самостоятельно будет обращаться в лечебное учреждение. Состояние здоровья удовлетворительное).

Работы завершены".

Детали: Связь с туристами присутствовала.

Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждался в транспортировке.

Что было раньше: В Мукачевском районе сошла лавина и накрыла туристов.

Украинская правда
Темы: КарпатыГСЧСпогодачрезвычайное происшествие


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