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За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен

Понедельник, 24 января 2022, 19:29
За бустерную дозу в Дии насчитают еще 500 гривен

Украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса, получат через портал "Дия" еще 500 гривен в рамках программы "Э-поддержка".

Источник: заявление президента Владимира Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Стратегия бустеризации уже стала единым стандартом для всех развитых стран. Бустеризация – это третья доза (вакцины – ред.). И в рамках программы "Э-поддержка" будет добавлено еще 500 гривен плюс для тех граждан Украины, которые получат третью, бустерную дозу прививки".

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Предыстория:

  • С 24 января вакцинированные дважды граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривен по программе "Э-поддержка" на покупку лекарств, в том числе онлайн.

Украинская правда
Темы: вакцинация
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