"Начнут с вершины": США готовят России финансовые и технологические санкции

Белый дом обнародовал некоторые детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения России в Украину.

Об этом рассказал на телеконференции в Белом доме высокопоставленный американский чиновник, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что США вместе со своими союзниками и партнерами продолжают работать над перечнем жестких экономических мер, которые будут введены против России в случае дальнейшего вторжения в Украину и предусматривают санкции с масштабными последствиями, которые не рассматривались в 2014 году.

При этом "постепенность" наложения санкций закончилась и в этот раз США "начнут с вершины стремянки эскалации и останутся там", и этот сигнал до РФ донесен очень четко.

"Ситуация на российских рынках, стоимость заимствований, курс российской валюты, а также риск дефолта отражают серьезность экономических последствий, которые могут США и введут против российской экономики в случае дальнейшего вторжения" - говорится в резюме выступления, предоставленного украинским посольством в США.

В дополнение к финансовым санкциям, которые будут иметь немедленный и видимый эффект со дня их введения, США также готовятся к применению новых инструментов экспортного контроля, которые будут иметь стратегические последствия для России в среднесрочной перспективе.

В частности, американская сторона рассматривает возможность введения ограничений на поставки в РФ высокотехнологичной продукции, что является "важным вкладом в стратегические амбиции России".

При этом предусматривается запрет на экспорт из Соединенных Штатов в РФ определенных товаров и технологий, а также потенциально запрет на поставку продукции не американского производства, подпадающего под режим экспортного контроля со стороны США.

Отмечается, что это не исчерпывающий перечень секторов российской экономики, пострадавших в результате применения американских ограничений.

США рассматривают все опции и едины со своими союзниками и партнерами по поводу решимости по вопросу введения серьезных последствий для России в случае дальнейшего вторжения в Украину.

"Хотя действия США и ЕС [по введению санкций] могут быть не идентичными, они единственны в своем намерении ввести масштабные последствия, которые нанесли бы серьезный и немедленный удар по России, и со временем сделали бы ее экономику еще более хрупкой, а также взорвали стремление Путина распространять влияние на мировой арене" - говорится в резюме.

Как сообщалось, президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.

Также сообщалось, что Администрация Байдена может использовать запрет на экспорт товаров прямого зарубежного производства, чтобы лишить Россию полупроводниковых технологий.