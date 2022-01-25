Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США готовят новые санкции против РФ на случай вторжения: ударят по технологиям

Вторник, 25 января 2022, 16:18
США готовят новые санкции против РФ на случай вторжения: ударят по технологиям
ФОТО GETTY IMAGES

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность контроля над экспортом полупроводников, чтобы нанести ущерб российской промышленности в случае вторжения России в Украину.

Источник: высокопоставленный чиновник администрации Байдена в комментарии CBS News

Детали: Администрация Байдена может использовать запрет на экспорт товаров прямого зарубежного производства, чтобы лишить Россию полупроводниковых технологий, поскольку практически все полупроводники разрабатываются с использованием американского программного обеспечения и деталей.

Реклама:

В частности, США сотрудничают с европейскими и азиатскими партнерами, чтобы разработать правило, которое исключит основные компоненты из отраслей, необходимых президенту России Владимиру Путину для роста российской экономики, таких как искусственный интеллект и аэрокосмическая отрасль.

Отмечается, что меры экспортного контроля будут выходить за рамки жесткого пакета санкций, которые США подготовили к введению в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

В прошлом году США ввели подобные санкции против китайской компании Huawei и их годовой доход резко упал.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В конце декабря 2021 года администрация президента США Джо Байдена негласно позволила предоставить Украине дополнительные 200 миллионов долларов в поддержку оборонной сферы.
  • По состоянию на 24 января 2022 года Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности порядка 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.

Украинская правда
Темы: СШАсанкцииРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: