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С начала нового года на границе завернули уже 25 россиян

Понедельник, 3 января 2022, 13:23
С начала нового года на границе завернули уже 25 россиян
иллюстративное фото ГПСУ

С начала 2022 года пограничники пропустили через государственную границу на въезд и выезд всего более 141 тысячи человек, а также 23,7 тысячи транспортных средств. Отказано в пропуске 97 иностранцам, из них 25 – граждане РФ.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Также пограничные наряды задержали 10 человек за незаконное пересечение и попытку незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска.

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С использованием программного обеспечения SafeBorder с начала 2022 года пограничники проверили более 24 тыс. COVID-19-сертификатов, обнаружили 6 поддельных (3 – в ОКПП "Киев" и 3 в пунктах пропуска Южного регионального управления).

В пунктах пропуска пограничники вручили 24 правонарушителям правил дорожного движения (нарушение зафиксорованы видеокамерами -ред.) копии постановлений о наложении административного взыскания.

Указано, что больше всего таких постановлений было вручено на границе с Молдовой – 17 (в пунктах пропуска "Кучурган", "Платоново", "Могилев-Подольский", "Виноградовка", "Табаки", "Старокозаче").

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Нарушителей правил дорожного движения "неожиданности" также ожидали в пунктах пропуска на границе с Беларусью – вручено 3 постановления (в пунктах пропуска "Новые Яриловичи" и "Выступовичи"), на границе с РФ (пункт пропуска "Бачевск") – вручено 1 постановление , а на границе с Польшей в пункте пропуска "Ягодин" – тоже 1 постановление. Еще двум нарушителям постановления вручены в аэропортах Борисполь и Одесса, отмечают в ГПСУ.

Дословно: "Отметим, что для обеспечения ритмичности пропускных операций на период Новогодних и Рождественских праздников в пунктах пропуска увеличено количество пограничных нарядов по проверке документов и осмотру транспортных средств.

Гражданам, планирующим заграничные путешествия, рекомендуем выбирать наименее загруженные пункты пропуска. Состояние загруженности пунктов пропуска можно отслеживать на онлайн-ресурсах, в том числе официальном сайте Госпогранслужбы Украины".

Напомним: В ноябре 2020 года система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграница
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