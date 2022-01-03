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Выданный США российский бизнесмен может иметь доступ к данным ГРУ – Bloomberg

Понедельник, 3 января 2022, 18:06
Владислав Клюшин, Bloomberg

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, выданный Швейцарией Соединенным Штатам Америки по делу о торговле сломанной информацией о корпоративных прибылях, может иметь документы о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Источник: "Bloomberg" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и российской военной разведке, и "Радио Свобода"

Детали: По данным источников американского агентства, Клюшин располагает информацией о взломе серверов Демократической партии группой хакеров из Главного разведуправления Генштаба ВС РФ (ГРУ).

Полтора года назад Клюшин получил от президента России орден Почета, о чем свидетельствуют материалы американского суда в Массачусетсе.

 
Награда от Путина
Фото Bloomberg

Bloomberg публикует фото этой награды и пропуска Клюшина в Минобороны России.

 

По словам нескольких людей, знакомых с вопросами российской разведки, работа Клюшина по кибербезопасности и связи с Кремлем могут сделать его полезным источником информации для американских чиновников об операциях ГРУ за рубежом.

По их словам, если он решит сотрудничать со следствием в США, он сможет предоставить американцам сведения о манипуляциях на выборах 2016 года.

По словам людей в Москве, приближенных к Кремлю и службам безопасности, российская разведка пришла к выводу, что 41-летний Клюшин имеет доступ к документам о российской кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году. Эти документы якобы подтверждают, что хакерами руководила команда военной разведки ГРУ, которую американские компании по кибербезопасности окрестили "Fancy Bear" или APT28.

Путь Клюшина в США – его вылет из Москвы на частном самолете, арест в Швейцарии и ожидание в тюрьме, когда Россия и США соревновались за его экстрадицию – описаны в судебных документах США, Европы и Швейцарии, а также в показаниях полдюжины людей.

Согласно этим показаниям, за 2 года до выезда из России к Клюшину обратились шпионские службы США и Великобритании – и он получил повышенный уровень безопасности в Швейцарии. Однако он упустил возможность обжаловать свою экстрадицию и попал в Америку.

18 декабря американские агенты заключили под стражу Клюшина в аэропорту Цюриха и доставили его на суд в США.

Как говорится в материалах обвинения, IT-компания Клюшина М-13 работала на власти России, среди его подчиненных был бывший сотрудник военной разведки Иван Ермаков, обвиняемый вместе с Клюшиным.

В 2018 году команда спецпрокурора США Роберта Мюллера обвиняла Ермакова и 11 других россиян во взломе компьютерных систем демократов. Это дело еще не раскрыто, поскольку обвиняемые остаются за пределами США, но прокуроры могут продолжить и расширить это дело, если появится новая информация.

Вашингтон и Москва публикацию не комментировали.

Адвокат бизнесмена сообщил, что ему неизвестно документы, к которым может иметь доступ его подзащитный.

Этому предшествовало: Владислава Клюшина задержали и арестовали в Швейцарии в марте 2021 года. А 18 декабря россиянина передали американским силовикам в Цюрихе, они сопровождали его на рейс в Штаты.

Справка: Владислав Клюшин близок к первому заместителю администрации президента РФ Алексею Громову, против которого США ввели санкции. Он известен в России как владелец ООО "М13" – крупного поставщика услуг мониторинга СМИ и соцсетей для администрации президента РФ, федеральных министерств и других государственных органов.

Кремль с 2016 года пользуется разработкой М13 – системой мониторинга СМИ "Катюша".

Темы: СШАРосcияхакерывиборы
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