20-летний военный умер в Донецкой области: основная версия – самоубийство

Механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, служивший по контракту, застрелился в начале года в Донецкой области, хотя следствие не исключает других версий смерти.

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил

Детали: 3 января 2022 года Мариупольская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил получила информацию об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2001 года рождения, уроженца пгт Нововасильевка Запорожской области.

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На месте правоохранители и эксперты предварительно установили, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, "покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы".

По факту гибели военнослужащего открыто производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

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Следователи проводят первоочередные следственные (розыскные) действия и принимают меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Всех, кто имеет информацию об обстоятельствах трагедии, просят обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по телефону: 066 732 16 91.