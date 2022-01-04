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Верховный Суд подтвердил запрет на скандальное строительство в центре Киева

Вторник, 4 января 2022, 12:07
Верховный Суд подтвердил запрет на скандальное строительство в центре Киева
Протасов Яр. Фото из facebook-страницы "Защитим Протасов Яр"

Кассационный административный суд признал законным решение Киевского городского совета о запрете скандального строительства в парке "Протасов Яр".

Источник: постановление Верховного Суда

Дословно: "Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда согласилась с решением суда апелляционной инстанции о том, что при принятии обжалуемых решений Киевгорсовет действовал на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины с учетом такого.

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Кроме того, Верховный Суд принял во внимание выводы Конституционного Суда Украины в решении от 16 апреля 2009 года № 7-рп/2009, где указано, что орган местного самоуправления вправе по собственной инициативе или инициативе других заинтересованных лиц изменить или отменить принятый им правовой акт (в том числе и по мотивам несоответствия Конституции или законам Украины)".

Детали: Застройщик в иске убеждал судей, что горсовет не может отменить свое предыдущее решение о предоставлении ему этого земельного участка в аренду для застройки.

В 2007 году депутаты Киевгорсовета внесли изменения в Генеральный план города и Программу озеленения, согласно которым участок зеленых насаждений общего пользования на улице Николая Амосова отнесли к территории жилой и общественной застройки.

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Договор аренды, по которому застройщик должен обеспечить строительство и эксплуатацию жилого комплекса, заключили сроком до 22 июня 2017 года. Однако суды предыдущих инстанций установили, что строительство или подготовка к нему не осуществлялись.

В суде решили, что поскольку договор аренды с застройщиком не продлевали, то Киевгорсовет имел право вернуть участку его первоначальное назначение.

Предыстория: 

  • Осенью 2019 года общественные активисты и журналисты-расследователи в парке в центре столицы строительная компания "Дайтон Групп", связанная с днепровским бизнесменом Геннадием Корбаном, планировала построить три высокоэтажки. Глава инициативной группы, выступавшей против строительства, Роман Ратушный заявлял, что ему поступали угрозы от чиновников Офиса президента.
  • 28 июля Киевский городской совет вернул статус территории зеленых насаждений общего пользования земельным участкам в парке отдыха "Протасов Яр" в Соломенском районе Киева. В октябре Окружной административный суд Киева также отменил разрешение на скандальное строительство.

Украинская правда
Темы: строительствоКиевКГГАКорбанВерховный суд
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