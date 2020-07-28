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Киевсовет возвращает городу Протасов Яр: хотят создать ландшафтный парк

Вторник, 28 июля 2020, 18:50
Киевсовет возвращает городу Протасов Яр: хотят создать ландшафтный парк

Киевсовет признала не соответствующими интересам территориальной общины земельные отводы с 2007 по 2012 года на территории Протасова Яра. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня на заседании Киевского городского совета.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует пресс-служба горсовета

Детали: На землях Протасова Яра в дальнейшем планируют создать региональный ландшафтный парк.

Также депутаты отменили изменения в Генеральном плане Киева и Программе развития зеленой зоны, которыми земельные участки в Протасовом Яру были переведены под жилую застройку. Речь идет об отмене передачи для освоения 3,23 га зеленых зон ООО "Дайтона групп".

Прямая речь Кличко: "Город делает все для наведения порядка с землей урочища. На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен еще один важный проект решения - об отказе в возобновлении договора аренды с "Интерстрой Компани". Поэтому прошу депутатов ответственно отнестись к принятию этого важного вопроса".

Предыстория:

  • 4 мая 2019 года протестующие против застройки Протасова Яра частично перекрывали движение транспорта, скандируя "Нет застройке!". 24 июня протест продолжился. 15 июля протестующие против застройки частично перекрыли забором проезжую часть.
  • 8 мая 2019 года инспектор ГАСИ составил предписание об устранении нарушений при строительстве в Протасовом Яру и остановил все работы на объекте.
  • ООО "Дайтона Групп" обжаловало это предписание в Окружном административном суде Киева.
  • 16 сентября 2019 года суд, без вызова сторон, признал противоправными и отменил предписания о приостановлении подготовительных и строительных работ.
  • Киевсовет подал апелляцию на это судебное решение.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличко
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