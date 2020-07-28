Киевсовет возвращает городу Протасов Яр: хотят создать ландшафтный парк

Киевсовет признала не соответствующими интересам территориальной общины земельные отводы с 2007 по 2012 года на территории Протасова Яра. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня на заседании Киевского городского совета.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует пресс-служба горсовета

Детали: На землях Протасова Яра в дальнейшем планируют создать региональный ландшафтный парк.

Также депутаты отменили изменения в Генеральном плане Киева и Программе развития зеленой зоны, которыми земельные участки в Протасовом Яру были переведены под жилую застройку. Речь идет об отмене передачи для освоения 3,23 га зеленых зон ООО "Дайтона групп".

Прямая речь Кличко: "Город делает все для наведения порядка с землей урочища. На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен еще один важный проект решения - об отказе в возобновлении договора аренды с "Интерстрой Компани". Поэтому прошу депутатов ответственно отнестись к принятию этого важного вопроса".

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