Застройка Протасова Яра: Корбан открещивается, Зеленский молчит

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Четверг, 24 октября 2019, 14:39

Президент Владимир Зеленский до сих пор не отреагировал на протесты против застройки столичного урочища Протасов Яр и на информацию об угрозах активисту Роману Ратушному.

Об этом сообщает движение "Честно", которое обращалось по этому поводу к президенту во время пресс-марафона 10 октября.

В Протасовом Яру строят ЖК "Турбийон" – вместо парка там должны появиться три многоэтажки. Местные жители пытаются помешать застройке зеленой зоны.

Глава инициативной группы "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный заявляет, что ему угрожают похищением и уничтожением.

По словам активиста, ему угрожали 4 человека, связанные со строительством: Геннадий Корбан – экс-нардеп и некогда заместитель главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского; Андрей Смирнов – заместитель главы Офиса президента, адвокат, депутат Днепропетровского облсовета; охранники объекта строительства.

Корбан заверил движение "Честно", что к этой застройке не имеет отношения, а Ратушному угрожал кто-то из фейкового аккаунта:

"Хочу вас заверить, что не имею отношения к строительству на Протасовом Яру. Нахожусь в недоумении, с какой целью активисты используют и очерняют мое имя. Кроме того, они устроили мне травлю в Facebook. Считаю, что люди, которые называют себя активистами, являются обычными хейтерами и делают это с определенной целью", – завил он.

"Что до переписки, о которой вы упоминаете, то лучше проанализируйте, с какого из фейковых аккаунтов это исходит. Я не мог писать этому парню, поскольку он у меня забанен. Упомянутый вами молодой человек ранее был в киевском отделении партии "УКРОП". Возможно, у него есть какие-то личные мотивы или обиды. Мы не знакомы", – заверил Корбан.

Ратушный утверждает, что никогда не был членом "УКРОПа", а лишь работал там несколько месяцев аналитиком. Он уверен, что ему угрожал именно Корбан.

Напомним, в 2014 году главу Госагентства земельных ресурсов Сергей Рудыка похитили и держали в подвале Днепропетровской ОГА. Он утверждал, что его допрашивал сам Корбан в присутствии 15 вооруженных людей. В 2016 году ГПУ переквалифицировала дело Корбана, что позволило ему избежать большого срока заключения.

По словам Ратушного, вслед за охранниками строительства ему угрожал Андрей Смирнов:

"На меня вышел Андрей Смирнов и заявил, что хочет пообщаться по просьбе днепровского бизнесмена Олега Левина, который, по его словам, будет строить в Протасовом Яру. Смирнов спрашивал: "Роман, что нужно лично вам?". Я ему объяснил, что деньги мне не нужны. Он сказал, что надо прийти к общему знаменателю, иначе будет кровь, похищения, стрельба и т.д., а это ему не нужно, поэтому лучше договориться".

Андрей Смирнов по состоянию на 14 августа этого года был адвокатом Олега Левина и Геннадия Корбана. А в сентябре он стал заместителем главы Офиса президента Андрея Богдана.

Ратушный скрывается уже около месяца.

Полиция Соломенского района открыла уголовное производство по статье "угроза убийством". Активист жалуется, что в производстве не упоминается Корбан, а самого активиста не допрашивали – хотя со времени написания заявления прошло уже больше месяца.

В полиции же сослались на тайну следствия.

Ратушный также обратился в Генеральную прокуратуру, но, по его словам, уголовное производство еще не открыли. Движение "Честно" ждет комментарии от ГПУ по этому делу.

В 2007 году Киевсовет под председательством Леонида Черновецкого предоставил 3,23 га в Протасовом Яру в аренду на 5 лет ООО "Бора". Основатели этого общества – оффшорные компании.

Ратушный отмечает: "Второй пункт этого решения – внести изменения в Генплан и изъять участок из перечня зеленых зон. Поскольку решение не было опубликовано в газете "Хрещатик", оно не вступило в силу, поэтому договор аренды, заключенный на его основании, а также договор субаренды, заключенный уже 2018 года, не действительны".

Адвокат Евгения Закревская утверждает: "Решение 2007 года об аренде незаконное: не были соблюдены процедуры внесения изменений в Генплан, согласно которому это зеленая зона.в  2012 году Леонид Черновецкий единолично заключил еще один договор аренды на основании того же решения – о продлении срока аренды этого участка на 10 лет, до 2022 года".

Таким образом, объясняет она, договор субаренды между ООО "Бора" и ООО "Дайтона Групп" был заключен в 2018-м на основании "ничтожного договора". Но на основании этого договора ГАСИ выдала разрешение на строительство трех 40-этажек.

Активисты жаловались в НАБУ, прокуратуру и полицию.

Бенефициарами днепровского ООО "Дайтона Групп" является Виктор Угрин и Владимир Ясько, связанные с бывшим нардепом от партии "УКРОП" Геннадием Корбаном.

Ясько и Корбан – соучредители ООО "Первая корпоративная группа", которая предоставляет в аренду и эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество. Ясько является уполномоченным лицом этого ООО. Угрин был владельцем ООО "Рентон ЛТД" до 4 августа 2019 года, когда новым владельцем компании стал Корбан.

Гендиректор ООО "Дайтона Групп" Дмитрий Паланчук ранее признался журналистам "24 канала", что Геннадий Корбан также является соучредителем компании и вкладывает в нее средства. По его словам, доля Корбана в "Дайтона Групп" составляет 20-25%.

В ООО "Дайтона Групп" отказались комментировать причастность Корбана к строительству.

Внимание Зеленского к застройке привлекали еще в мае: представители общины Соломенского района во время обеда в ресторане Владимира Зеленского и Андрея Богдана говорили об этом – и он, как и 10 октября, обещал разобраться.

20 октября участники инициативной группы "Сохраним Протасов Яр" авто-велопробегом приехали в Офис президента и зарегистрировали обращение, в котором просят защитить Протасов Яр от застройки, а Ратушного – от угроз.

По состоянию на 23 октября Ратушному не звонили и его контакты у "Честно" ОП не просил. Реакции президента на планы застройщика Протасова Яра нет.

На заседании земельной комиссии Киевсовета 22 октября протокол рабочей группы по Протасовому Яру не рассматривали: По словам Ратушного, общественность на заседание рабочей группы не приглашали и мнения местных жителей не спрашивали.

Предыстория:

  • 4 мая протестующие против застройки Протасова Яра частично перекрывали движение транспорта, скандируя "Нет застройке!". 24 июня протест продолжился. 15 июля протестующие против застройки частично перекрыли забором проезжую часть.
  • 8 мая 2019 года инспектор ГАСИ составил предписание об устранении нарушений при строительстве в Протасовом Яру и остановил все работы на объекте. А фирму "Аллюр", которая разрабатывала проектную документацию, оштрафовали на 173 тыс. грн.
  • ООО "Дайтона Групп" обжаловало это предписание в Окружном административном суде Киева.
  • 16 сентября 2019 года суд, без вызова сторон, признал противоправными и отменил предписания о приостановлении подготовительных и строительных работ.
  • Киевсовет подал апелляцию на это судебное решение. Ратушный заявляет, что эту апелляционную жалобу писал он, имея доверенность от города.

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Темы: Киев строительство Корбан Зеленский Богдан


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